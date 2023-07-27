Губернатор ЯНАО Артюхов лично передал технику бойцам, воюющим в Запорожье. Фото

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов навестил бойцов отряда «Север», воюющих в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил зону специальной военной операции и передал технику и медикаменты военнослужащим отряда «Север» технику и медикаменты. Об этом сообщил сам губернатор.

«Посетил наших бойцов отряда „Север“ в Запорожье, в зоне СВО они выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.

Он сообщил, что важно постоянно находится на связи с бойцами и это главная задача для Ямала. В ближайшее время в распоряжение отряда поступят квадроциклы, мотоциклы, антидроновые ружья, приборы ночного видения и другое оснащение, необходимое для выполнения боевых задач.

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Дмитрий Артюхов встретился с бойцами, воюющими в Запорожской области
Дмитрий Артюхов встретился с бойцами, воюющими в Запорожской области
Фото:
Дмитрий Артюхов попробовал еды из солдатского котла
Дмитрий Артюхов попробовал еды из солдатского котла
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил зону специальной военной операции и передал технику и медикаменты военнослужащим отряда «Север» технику и медикаменты. Об этом сообщил сам губернатор. «Посетил наших бойцов отряда „Север“ в Запорожье, в зоне СВО они выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что важно постоянно находится на связи с бойцами и это главная задача для Ямала. В ближайшее время в распоряжение отряда поступят квадроциклы, мотоциклы, антидроновые ружья, приборы ночного видения и другое оснащение, необходимое для выполнения боевых задач. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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