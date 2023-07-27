Губернатор ЯНАО Артюхов лично передал технику бойцам, воюющим в Запорожье. Фото

27 июля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов навестил бойцов отряда «Север», воюющих в Запорожье Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил зону специальной военной операции и передал технику и медикаменты военнослужащим отряда «Север» технику и медикаменты. Об этом сообщил сам губернатор. «Посетил наших бойцов отряда „Север“ в Запорожье, в зоне СВО они выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что важно постоянно находится на связи с бойцами и это главная задача для Ямала. В ближайшее время в распоряжение отряда поступят квадроциклы, мотоциклы, антидроновые ружья, приборы ночного видения и другое оснащение, необходимое для выполнения боевых задач. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Дмитрий Артюхов встретился с бойцами, воюющими в Запорожской области Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова — https://t.me/artyukhov_da/1555 Дмитрий Артюхов попробовал еды из солдатского котла Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова — https://t.me/artyukhov_da/1555

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил зону специальной военной операции и передал технику и медикаменты военнослужащим отряда «Север» технику и медикаменты. Об этом сообщил сам губернатор. «Посетил наших бойцов отряда „Север“ в Запорожье, в зоне СВО они выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что важно постоянно находится на связи с бойцами и это главная задача для Ямала. В ближайшее время в распоряжение отряда поступят квадроциклы, мотоциклы, антидроновые ружья, приборы ночного видения и другое оснащение, необходимое для выполнения боевых задач. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.