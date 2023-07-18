18 июля 2023

Заместитель губернатора Шумкова получил премию в миллион рублей. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Премию выплатили по итогам работы за полгода Фото:

Один из заместителей губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей, которую выдали по итогам работы за полгода. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Заместитель получил более миллиона рублей премии. Такое решение выглядит странно, с учетом того, что регион является дотационным. Тем более сейчас властям приходится тратить много денег на восстановление населенных пунктов от пожаров и помощь погорельцам», — рассказывает источник. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики региона. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее в городе Шадринске Курганской области прокуратура требовала отменить выплату премии в размере 172 тысяч рублей мэру Антону Мокану. Почти все депутаты отклонили протест прокурора. На этот случай обращал внимание блогер-коммунист Николай Бондаренко.

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Один из заместителей губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей, которую выдали по итогам работы за полгода. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Заместитель получил более миллиона рублей премии. Такое решение выглядит странно, с учетом того, что регион является дотационным. Тем более сейчас властям приходится тратить много денег на восстановление населенных пунктов от пожаров и помощь погорельцам», — рассказывает источник. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики региона. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее в городе Шадринске Курганской области прокуратура требовала отменить выплату премии в размере 172 тысяч рублей мэру Антону Мокану. Почти все депутаты отклонили протест прокурора. На этот случай обращал внимание блогер-коммунист Николай Бондаренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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