Заместитель губернатора Шумкова получил премию в миллион рублей. Инсайд

19 июля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Премию выплатили по итогам работы за полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из заместителей губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей, которую выдали по итогам работы за полгода. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Заместитель получил более миллиона рублей премии. Такое решение выглядит странно, с учетом того, что регион является дотационным. Тем более сейчас властям приходится тратить много денег на восстановление населенных пунктов от пожаров и помощь погорельцам», — рассказывает источник. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики региона. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее в городе Шадринске Курганской области прокуратура требовала отменить выплату премии в размере 172 тысяч рублей мэру Антону Мокану. Почти все депутаты отклонили протест прокурора. На этот случай обращал внимание блогер-коммунист Николай Бондаренко.

Один из заместителей губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей, которую выдали по итогам работы за полгода. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Заместитель получил более миллиона рублей премии. Такое решение выглядит странно, с учетом того, что регион является дотационным. Тем более сейчас властям приходится тратить много денег на восстановление населенных пунктов от пожаров и помощь погорельцам», — рассказывает источник. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики региона. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее в городе Шадринске Курганской области прокуратура требовала отменить выплату премии в размере 172 тысяч рублей мэру Антону Мокану. Почти все депутаты отклонили протест прокурора. На этот случай обращал внимание блогер-коммунист Николай Бондаренко.