27 июля 2023

Челябинский комбинат выдавал свиные сосиски за говяжьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, сосиски, продовольствие, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
В составе говяжьих сосисок обнаружили свинину Фото:

В говяжьих сосисках и сардельках одного из мясокомбинатов Челябинска обнаружили свинину, не указанную в составе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В сардельках „Говяжьи“ и сосисках с аналогичным названием обнаружена ДНК свиньи. В составе производитель не указал наличие свинины», — объяснили URA.RU в ведомстве.

Россельхознадзор приостановил декларации на фальсифицированные сосиски и сардельки. Предприятию объявили предостережение и порекомендовали исправить неточность в составе продукции.

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В говяжьих сосисках и сардельках одного из мясокомбинатов Челябинска обнаружили свинину, не указанную в составе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В сардельках „Говяжьи“ и сосисках с аналогичным названием обнаружена ДНК свиньи. В составе производитель не указал наличие свинины», — объяснили URA.RU в ведомстве. Россельхознадзор приостановил декларации на фальсифицированные сосиски и сардельки. Предприятию объявили предостережение и порекомендовали исправить неточность в составе продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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