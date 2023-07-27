Челябинский комбинат выдавал свиные сосиски за говяжьи

В составе говяжьих сосисок обнаружили свинину
В говяжьих сосисках и сардельках одного из мясокомбинатов Челябинска обнаружили свинину, не указанную в составе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В сардельках „Говяжьи“ и сосисках с аналогичным названием обнаружена ДНК свиньи. В составе производитель не указал наличие свинины», — объяснили URA.RU в ведомстве.
Россельхознадзор приостановил декларации на фальсифицированные сосиски и сардельки. Предприятию объявили предостережение и порекомендовали исправить неточность в составе продукции.
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