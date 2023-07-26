Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за секс-скандала в Сургуте

26 июля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль скандал в ХМАО Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Об этом сообщает югорское управление СКР. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Об этом сообщает югорское управление СКР. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом