Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за секс-скандала в Сургуте

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Александр Бастрыкин взял на контроль скандал в ХМАО Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Об этом сообщает югорское управление СКР.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Об этом сообщает югорское управление СКР. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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