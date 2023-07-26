Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за секс-скандала в Сургуте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Об этом сообщает югорское управление СКР.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом
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