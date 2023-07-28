Путин поблагодарил Африку за мирные инициативы по Украине

28 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Путин высказал уважение африканским мирным инициативам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия с уважением относится к инициативе ряда африканских государств к мирному решению украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». «[Украинский кризис] это острая проблема. Мы не уходим от ее рассмотрения. <…> Африка готова помогать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политический вектор в мире изменился: если раньше посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», то теперь к решению этих проблем подключается все больше представителей мирового сообщества. URA.RU ведет прямую трансляция с саммита .

Россия с уважением относится к инициативе ряда африканских государств к мирному решению украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». «[Украинский кризис] это острая проблема. Мы не уходим от ее рассмотрения. <…> Африка готова помогать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политический вектор в мире изменился: если раньше посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», то теперь к решению этих проблем подключается все больше представителей мирового сообщества. URA.RU ведет прямую трансляция с саммита.