Путин поблагодарил Африку за мирные инициативы по Украине

Россия с уважением относится к инициативе ряда африканских государств к мирному решению украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».
«[Украинский кризис] это острая проблема. Мы не уходим от ее рассмотрения. <…> Африка готова помогать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политический вектор в мире изменился: если раньше посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», то теперь к решению этих проблем подключается все больше представителей мирового сообщества. URA.RU ведет
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