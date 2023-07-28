Путин поблагодарил Африку за мирные инициативы по Украине

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин высказал уважение африканским мирным инициативам Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия с уважением относится к инициативе ряда африканских государств к мирному решению украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«[Украинский кризис] это острая проблема. Мы не уходим от ее рассмотрения. <…> Африка готова помогать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политический вектор в мире изменился: если раньше посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», то теперь к решению этих проблем подключается все больше представителей мирового сообщества. URA.RU ведет прямую трансляция с саммита.

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Россия с уважением относится к инициативе ряда африканских государств к мирному решению украинского кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». «[Украинский кризис] это острая проблема. Мы не уходим от ее рассмотрения. <…> Африка готова помогать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политический вектор в мире изменился: если раньше посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», то теперь к решению этих проблем подключается все больше представителей мирового сообщества. URA.RU ведет прямую трансляция с саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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