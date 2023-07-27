Глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село. Видео

28 июля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Вертолет главы МЧС заметили над сгоревшим курганским селом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Вертолет, на котором летит глава МЧС России Александр Куренков, заметили над сгоревшим селом Юлдус в Курганской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Министр Куренков летает над Юлдусом», — передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым также будет присутствовать губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетит глава МЧС Александр Куренков. Глава ведомства поговорит с пострадавшими в весенних пожарах.

Вертолет, на котором летит глава МЧС России Александр Куренков, заметили над сгоревшим селом Юлдус в Курганской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Министр Куренков летает над Юлдусом», — передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым также будет присутствовать губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетит глава МЧС Александр Куренков. Глава ведомства поговорит с пострадавшими в весенних пожарах.