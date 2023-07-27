27 июля 2023

Глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Вертолет главы МЧС заметили над сгоревшим курганским селом Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Вертолет, на котором летит глава МЧС России Александр Куренков, заметили над сгоревшим селом Юлдус в Курганской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Министр Куренков летает над Юлдусом», — передает корреспондент URA.RU.

Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым также будет присутствовать губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетит глава МЧС Александр Куренков. Глава ведомства поговорит с пострадавшими в весенних пожарах.

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Вертолет, на котором летит глава МЧС России Александр Куренков, заметили над сгоревшим селом Юлдус в Курганской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Министр Куренков летает над Юлдусом», — передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым также будет присутствовать губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетит глава МЧС Александр Куренков. Глава ведомства поговорит с пострадавшими в весенних пожарах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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