Вертолет главы МЧС заметили над сгоревшим курганским селом
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Вертолет, на котором летит глава МЧС России Александр Куренков, заметили над сгоревшим селом Юлдус в Курганской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Министр Куренков летает над Юлдусом», — передает корреспондент URA.RU.
Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым также будет присутствовать губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетит глава МЧС Александр Куренков. Глава ведомства поговорит с пострадавшими в весенних пожарах.
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