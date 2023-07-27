В Курганскую область прилетит глава МЧС Куренков

28 июля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

В 2023 году глава МЧС Александр Куренков дважды прилетал в регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганскую область 28 июля прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Куренков должен прилететь 28 июля. Это связано с погорельцами, которые пострадали в весенних пожарах», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что сегодня в регионе ждут Куренкова. В мае Куренков дважды приезжал в Курганскую область. Это было связано с масштабными пожарами, в которых погибло более 20 людей и сгорели более 5000 домов и других построек. Куренков, в том числе, посетил наиболее пострадавшие микрорайон Смолино в Кургане и татарское село Юлдус в Шадринском округе. После этого он пообещал вернуться в регион.

В Курганскую область 28 июля прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Куренков должен прилететь 28 июля. Это связано с погорельцами, которые пострадали в весенних пожарах», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что сегодня в регионе ждут Куренкова. В мае Куренков дважды приезжал в Курганскую область. Это было связано с масштабными пожарами, в которых погибло более 20 людей и сгорели более 5000 домов и других построек. Куренков, в том числе, посетил наиболее пострадавшие микрорайон Смолино в Кургане и татарское село Юлдус в Шадринском округе. После этого он пообещал вернуться в регион.