В Курганскую область прилетит глава МЧС Куренков

В Курганскую область 28 июля прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона.
«Куренков должен прилететь 28 июля. Это связано с погорельцами, которые пострадали в весенних пожарах», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что сегодня в регионе ждут Куренкова.
В мае Куренков дважды приезжал в Курганскую область. Это было связано с масштабными пожарами, в которых погибло более 20 людей и сгорели более 5000 домов и других построек. Куренков, в том числе, посетил наиболее пострадавшие микрорайон Смолино в Кургане и татарское село Юлдус в Шадринском округе. После этого он пообещал вернуться в регион.
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