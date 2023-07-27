27 июля 2023

В Курганскую область прилетит глава МЧС Куренков

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
В 2023 году глава МЧС Александр Куренков дважды прилетал в регион Фото:
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В Курганскую область 28 июля прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона.

«Куренков должен прилететь 28 июля. Это связано с погорельцами, которые пострадали в весенних пожарах», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что сегодня в регионе ждут Куренкова.

В мае Куренков дважды приезжал в Курганскую область. Это было связано с масштабными пожарами, в которых погибло более 20 людей и сгорели более 5000 домов и других построек. Куренков, в том числе, посетил наиболее пострадавшие микрорайон Смолино в Кургане и татарское село Юлдус в Шадринском округе. После этого он пообещал вернуться в регион.

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В Курганскую область 28 июля прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Куренков должен прилететь 28 июля. Это связано с погорельцами, которые пострадали в весенних пожарах», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что сегодня в регионе ждут Куренкова. В мае Куренков дважды приезжал в Курганскую область. Это было связано с масштабными пожарами, в которых погибло более 20 людей и сгорели более 5000 домов и других построек. Куренков, в том числе, посетил наиболее пострадавшие микрорайон Смолино в Кургане и татарское село Юлдус в Шадринском округе. После этого он пообещал вернуться в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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