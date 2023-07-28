Песков прокомментировал слова Путина о переговорах с Украиной

Песков: Украина отказывается от любых возможностей мирного урегулирования

28 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментария слова российского лидера Владимира Путина о переговорах с Украиной. «Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, отвергает возможность диалога», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Ранее Путин заявлял, что Россия не уходит от мирного решения конфликта.

Российская сторона продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментария слова российского лидера Владимира Путина о переговорах с Украиной. «Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, отвергает возможность диалога», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Ранее Путин заявлял, что Россия не уходит от мирного решения конфликта.