Песков прокомментировал слова Путина о переговорах с Украиной

Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская сторона продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментария слова российского лидера Владимира Путина о переговорах с Украиной.
«Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, отвергает возможность диалога», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Ранее Путин заявлял, что Россия не уходит от мирного решения конфликта.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.