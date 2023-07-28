Песков прокомментировал слова Путина о переговорах с Украиной

Песков: Украина отказывается от любых возможностей мирного урегулирования
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментария слова российского лидера Владимира Путина о переговорах с Украиной.

«Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, отвергает возможность диалога», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Ранее Путин заявлял, что Россия не уходит от мирного решения конфликта.

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Российская сторона продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментария слова российского лидера Владимира Путина о переговорах с Украиной. «Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, отвергает возможность диалога», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Ранее Путин заявлял, что Россия не уходит от мирного решения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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