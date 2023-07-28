Госдолг Германии побил исторический максимум

Госдолг ФРГ превысил два триллиона евро
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осударственный долг Германии достиг нового рекордного уровня Фото:

Государственный долг Германии достиг исторического максимума. Сейчас он составляет 2 триллиона 368 миллиарда евро.

«Государственный долг Германии достиг нового рекордного уровня. По данным Федерального статистического управления, на конец 2022 года федеральный, земельный, муниципальный и социальный фонды, включая все внебюджетные фонды, имели долг в размере 2 триллиона 368 миллиарда евро», — сообщает немецкий телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это в 107 раз больше, чем государственный долг РФ.

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Государственный долг Германии достиг исторического максимума. Сейчас он составляет 2 триллиона 368 миллиарда евро. «Государственный долг Германии достиг нового рекордного уровня. По данным Федерального статистического управления, на конец 2022 года федеральный, земельный, муниципальный и социальный фонды, включая все внебюджетные фонды, имели долг в размере 2 триллиона 368 миллиарда евро», — сообщает немецкий телеканал NTV. Ранее сообщалось, что госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это в 107 раз больше, чем государственный долг РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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