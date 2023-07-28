Госдолг Германии побил исторический максимум

осударственный долг Германии достиг нового рекордного уровня
Государственный долг Германии достиг исторического максимума. Сейчас он составляет 2 триллиона 368 миллиарда евро.
«Государственный долг Германии достиг нового рекордного уровня. По данным Федерального статистического управления, на конец 2022 года федеральный, земельный, муниципальный и социальный фонды, включая все внебюджетные фонды, имели долг в размере 2 триллиона 368 миллиарда евро», — сообщает немецкий телеканал
Ранее сообщалось, что госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это в 107 раз больше, чем государственный долг РФ.
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