Жители поселка под Курганом пожаловались на массовый слив нечистот

Глава округа Олег Язовских опроверг информацию о том, что система очистных сооружений не справляется со сливом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка КГСХА Кетовского муниципального округа Курганской области обратились к местным властям из-за массового слива нечистот, с которым, по их мнению, не справляются очистные сооружения. Об этом URA.RU сообщил читатель через чат telegram-канала «Курганистан».

«Бочки (ассенизаторы — прим. URA.RU) уже выстроились в очередь у приемного коллектора, сливают одновременно по три автомобиля в три шланга, от чего приемный колодец не справляется, и нечистоты идут верхом. Не справляется накачивающий насос из приемной шахты», — говорится в обращении местного жителя. Он сообщил, что трубы из приемной шахты до очистных сооружений КГСХА не ремонтировались более 40 лет.

Постоянные порывы в месте пересечения трассы Курган — Звериноголовское, по словам обратившегося, приводят к остановке подачи воды, разбитым дорогам и запаху канализации на территории поселка. Жители направили обращение по проблеме губернатору области Вадиму Шумкову и главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе округа. Язовских сообщил, что информация не соответствует действительности. По словам главы, поселок был рассчитан на 8000 студентов. Сегодня там учится 800. Соответственно нагрузка на систему меньше и сооружения не могут не справляться. Затем Язовских уточнил, что трасса под дорогой заменена на новую, а до конца лета будет полностью заменена напорная система поселка.



Ранее URA.RU писало, что в окрестностях села Красная нива Курганской области происходил несанкционированный слив жидких отходов. Местные жители утверждают, что слив происходил на протяжении многих лет.