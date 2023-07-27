27 июля 2023

Ученый из ХМАО снялся в федеральном ТВ-шоу

Ученый Сургутского госуниверситета Олег Долгицкий стал участником федерального шоу «Метод Сократа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , высшее образование, химия, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
В эфире шоу расскажут о науке и технологическом прогрессе Фото:

Ученый философ и соискатель Сургутского госуниверситета Олег Долгицкий стал участником новых серий научно-популярного шоу «Метод Сократа» — проекта института развития «Иннопрактика». Югорчанин вместе с другими учеными и ведущей расскажут о науке и технологическом прогрессе, сообщил URA.RU сам Долгицкий.

«Это совершенно новый формат проекта „Метод Сократа“, где объединяются ученые и совместно с философом, в лице которого я выступаю, обсуждают современные нарративы актуальные в науке. Среди них искусственный интеллект, создание искусственного мяса, теория корпускулярно—волнового дуализма. Все это раскрывается в контексте современности и того, как это влияет на повседневную жизнь каждого человека», — рассказал агентству Долгицкий.

Предыдущие выпуски «Метода Сократа» выходили на отечественных стриминговых сервисах. В коротких сериях рассказывается например о том, что такое осознанный сон или темная материя. Ведущей шоу является замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова. «Съемки происходят в инновационном научно-технологическом кластере МГУ „Ломоносов“», — добавляют представители «Иннопрактики».

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект вместе с китайскими «айтишниками». Тогда Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня.

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Ученый философ и соискатель Сургутского госуниверситета Олег Долгицкий стал участником новых серий научно-популярного шоу «Метод Сократа» — проекта института развития «Иннопрактика». Югорчанин вместе с другими учеными и ведущей расскажут о науке и технологическом прогрессе, сообщил URA.RU сам Долгицкий. «Это совершенно новый формат проекта „Метод Сократа“, где объединяются ученые и совместно с философом, в лице которого я выступаю, обсуждают современные нарративы актуальные в науке. Среди них искусственный интеллект, создание искусственного мяса, теория корпускулярно—волнового дуализма. Все это раскрывается в контексте современности и того, как это влияет на повседневную жизнь каждого человека», — рассказал агентству Долгицкий. Предыдущие выпуски «Метода Сократа» выходили на отечественных стриминговых сервисах. В коротких сериях рассказывается например о том, что такое осознанный сон или темная материя. Ведущей шоу является замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова. «Съемки происходят в инновационном научно-технологическом кластере МГУ „Ломоносов“», — добавляют представители «Иннопрактики». Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект вместе с китайскими «айтишниками». Тогда Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня.
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