Ученый из ХМАО снялся в федеральном ТВ-шоу

Ученый Сургутского госуниверситета Олег Долгицкий стал участником федерального шоу «Метод Сократа»

В эфире шоу расскажут о науке и технологическом прогрессе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученый философ и соискатель Сургутского госуниверситета Олег Долгицкий стал участником новых серий научно-популярного шоу «Метод Сократа» — проекта института развития «Иннопрактика». Югорчанин вместе с другими учеными и ведущей расскажут о науке и технологическом прогрессе, сообщил URA.RU сам Долгицкий.

«Это совершенно новый формат проекта „Метод Сократа“, где объединяются ученые и совместно с философом, в лице которого я выступаю, обсуждают современные нарративы актуальные в науке. Среди них искусственный интеллект, создание искусственного мяса, теория корпускулярно—волнового дуализма. Все это раскрывается в контексте современности и того, как это влияет на повседневную жизнь каждого человека», — рассказал агентству Долгицкий.

Предыдущие выпуски «Метода Сократа» выходили на отечественных стриминговых сервисах. В коротких сериях рассказывается например о том, что такое осознанный сон или темная материя. Ведущей шоу является замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова. «Съемки происходят в инновационном научно-технологическом кластере МГУ „Ломоносов“», — добавляют представители «Иннопрактики».

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект вместе с китайскими «айтишниками». Тогда Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня.