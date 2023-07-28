Курганские сотрудники МЧС получили награды от Куренкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских спасателей, которые тушили весенние пожары в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале одного из региональных СМИ.

«На территории 12 пожарно-спасательной части, которую министр посетил вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым. Глава ведомства вручил лучшим сотрудникам МЧС медали и отличительные знаки за успехи в службе», — указано в посте канала «ГТРК „Курган“ | Новости». Сообщается, что министр Куренков вместе с курганским губернатором вручили ключи от пяти пожарных машин.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Глава ведомства решил встретиться с погорельцами, которые пострадали от весенних пожаров.