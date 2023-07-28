Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских спасателей, которые тушили весенние пожары в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале одного из региональных СМИ.
«На территории 12 пожарно-спасательной части, которую министр посетил вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым. Глава ведомства вручил лучшим сотрудникам МЧС медали и отличительные знаки за успехи в службе», — указано в посте канала «ГТРК „Курган“ | Новости». Сообщается, что министр Куренков вместе с курганским губернатором вручили ключи от пяти пожарных машин.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Глава ведомства решил встретиться с погорельцами, которые пострадали от весенних пожаров.
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