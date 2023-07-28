Министр Куренков наградил курганских сотрудников МЧС за тушение майских пожаров. Видео

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Курганские сотрудники МЧС получили награды от Куренкова
Курганские сотрудники МЧС получили награды от Куренкова Фото:

Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских спасателей, которые тушили весенние пожары в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале одного из региональных СМИ.

«На территории 12 пожарно-спасательной части, которую министр посетил вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым. Глава ведомства вручил лучшим сотрудникам МЧС медали и отличительные знаки за успехи в службе», — указано в посте канала «ГТРК „Курган“ | Новости». Сообщается, что министр Куренков вместе с курганским губернатором вручили ключи от пяти пожарных машин.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Глава ведомства решил встретиться с погорельцами, которые пострадали от весенних пожаров.

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Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских спасателей, которые тушили весенние пожары в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале одного из региональных СМИ. «На территории 12 пожарно-спасательной части, которую министр посетил вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым. Глава ведомства вручил лучшим сотрудникам МЧС медали и отличительные знаки за успехи в службе», — указано в посте канала «ГТРК „Курган“ | Новости». Сообщается, что министр Куренков вместе с курганским губернатором вручили ключи от пяти пожарных машин. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Глава ведомства решил встретиться с погорельцами, которые пострадали от весенних пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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