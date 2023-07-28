Тюменцы потребовали убрать электросамокаты из центра города

По словам тюменцев, прогулки стали небезопасны из-за подобных средств индивидуальной мобильности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени потребовали от властей убрать электросамокаты из центра города. По словам тюменцев, прогулки стали небезопасны из-за подобных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила одна из местных жительниц.

«Просим убрать электросамокаты хотя бы из центра города. Невозможно ходить по тротуарам, небезопасно старикам, детям, инвалидам. Почему остался везде только прокат самокатов, а велосипеды исчезли, на велосипедах люди так не гоняют и не создают опасных ситуаций», — написала пользовательница Таня Чмиль в комментариях у мэра города Руслана Кухарука.

Официальная группа администрации Тюмени ответила жительнице, что аренда электросамокатов в городе регулируется постановлением мэрии. Также там отметили, что организация, которая ранее предоставляла напрокат велосипеды, приостановила свою деятельность в текущем году. «Скорость их движения не превышает 25 км/ч, при этом в медленных зонах скорость движения ограничивается до 15 км/ч, в зонах запрета движения до 0 км/ч. Ограничение скорости происходит в автоматическом режиме, без возможности влияния со стороны пользователей», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени объявили войну арендным электросамокатам. Люди начали ломать транспорт и выкидывать его в мусорные контейнеры.