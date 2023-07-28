Власти рассказали о виновнике ДТП, случившемся с авто Тюменской облдумы

Тюменская областная дума засудила водителя, врезавшегося в служебное авто

Виновный водитель решил развернуться в неположенном месте Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Виновником ДТП с автомобилем Тюменской областной думы стал водитель второй машины, который не соблюдал ПДД. Об этом URA.RU рассказали в региональном парламенте. Дума через суд стребовала с автомобилиста стоимость ремонта служебного авто.

«ДТП произошло 5 марта 2022 года, пострадавших нет. Участниками стали водитель думы, управляющий служебным автомобилем, используемым для развозки сотрудников аппарата, и гражданин на личном авто. Судом сделан вывод о том, что причиной аварии стало несоблюдение ПДД гражданином на личном автомобиле», — рассказали URA.RU в Тюменской областной думе.

Ранее агентство писало, что в июле парламент объявил закупку на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, хотя машина и была застрахована. Деньги на эти цели выделены из бюджета области. Как пояснили в думе, ранее сумма ремонта была стребована с виновника аварии, который совершил ее из-за того, что проигнорировал правила о включении поворотников, а также разворачивался в неположенном месте.