Автомобиль Тюменской облдумы попал в ДТП

Тюменская облдума заплатит за ремонт попавшего в ДТП авто из бюджета области

На ремонт иномарки из бюджета выделили почти 230 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Toyota Camry, принадлежащая Тюменской областной думе, попала в ДТП и ее ремонт оплатят из бюджета области. Тендер на восстановление машины размещен на сайте госзакупок. На иномарку имеется полис ОСАГО.

«Объект закупки: оказание услуг по восстановительному ремонту автомобиля после ДТП. Начальная цена: 226 300 рублей. Заказчик: Тюменская областная дума», — говорится в документах аукциона.

Исполнитель должен будет произвести кузовной ремонт серебристой Toyota Camry. Судя по списку необходимых работ, автомобиль получил повреждения капота и правой передней части. Финансирование произведут из бюджета Тюменской области.

Ранее Тюменская областная дума проводила закупку услуг по страхованию ведомственных автомобилей. Иномарка с номером Р238ТО 72, попавшая в аварию, также числилась в списке машин, на которые закупали ОСАГО. В настоящее время полис все еще действителен.

URA.RU направило запрос в адрес областного парламента, с вопросом о том, кто был виновников аварии. Ответ ожидается.