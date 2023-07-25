Автомобиль Тюменской облдумы попал в ДТП

Тюменская облдума заплатит за ремонт попавшего в ДТП авто из бюджета области
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
На ремонт иномарки из бюджета выделили почти 230 тысяч рублей Фото:

Toyota Camry, принадлежащая Тюменской областной думе, попала в ДТП и ее ремонт оплатят из бюджета области. Тендер на восстановление машины размещен на сайте госзакупок. На иномарку имеется полис ОСАГО.

«Объект закупки: оказание услуг по восстановительному ремонту автомобиля после ДТП. Начальная цена: 226 300 рублей. Заказчик: Тюменская областная дума», — говорится в документах аукциона.

Исполнитель должен будет произвести кузовной ремонт серебристой Toyota Camry. Судя по списку необходимых работ, автомобиль получил повреждения капота и правой передней части. Финансирование произведут из бюджета Тюменской области.

Ранее Тюменская областная дума проводила закупку услуг по страхованию ведомственных автомобилей. Иномарка с номером Р238ТО 72, попавшая в аварию, также числилась в списке машин, на которые закупали ОСАГО. В настоящее время полис все еще действителен.

URA.RU направило запрос в адрес областного парламента, с вопросом о том, кто был виновников аварии. Ответ ожидается.

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Toyota Camry, принадлежащая Тюменской областной думе, попала в ДТП и ее ремонт оплатят из бюджета области. Тендер на восстановление машины размещен на сайте госзакупок. На иномарку имеется полис ОСАГО. «Объект закупки: оказание услуг по восстановительному ремонту автомобиля после ДТП. Начальная цена: 226 300 рублей. Заказчик: Тюменская областная дума», — говорится в документах аукциона. Исполнитель должен будет произвести кузовной ремонт серебристой Toyota Camry. Судя по списку необходимых работ, автомобиль получил повреждения капота и правой передней части. Финансирование произведут из бюджета Тюменской области. Ранее Тюменская областная дума проводила закупку услуг по страхованию ведомственных автомобилей. Иномарка с номером Р238ТО 72, попавшая в аварию, также числилась в списке машин, на которые закупали ОСАГО. В настоящее время полис все еще действителен. URA.RU направило запрос в адрес областного парламента, с вопросом о том, кто был виновников аварии. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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