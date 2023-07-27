В Пермском крае осудят лжегазовиков

28 июля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Дела в отношении обвиняемых будут рассматриваться отдельно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае двое лжегазовиков ожидают суда за обман 25 пенсионеров. Злоумышленники выманивали деньги у пермяков, а некоторых еще и обворовывали, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Жертв злоумышленники выбирали путем визуального осмотра домов, останавливаясь на тех, которые были в аварийном состоянии или старой постройки, предполагая, что именно здесь живут одинокие престарелые люди. От рук обвиняемых пострадали 25 пенсионеров в возрасте от 71 до 93 лет, проживающих в Перми и Пермском крае», — говорится на сайте. Дела в отношении лжегазовиков расследовались отдельно, сейчас они направлены в суд. Общий ущерб от действий обвиняемых составил более 1,7 млн рублей. Мужчина и женщина действовали с марта 2021 года по октябрь 2022 года. Они приходили в дома к одиноким престарелым людям в спецодежде, осматривали квартиру и предлагали за деньги услуги по прочистке вентиляции, при этом сами никаких работ не выполняли. Иногда собственников квартиры отвлекала женщина, а ее сообщник похищал деньги и имущество пермяков.

В Пермском крае двое лжегазовиков ожидают суда за обман 25 пенсионеров. Злоумышленники выманивали деньги у пермяков, а некоторых еще и обворовывали, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Жертв злоумышленники выбирали путем визуального осмотра домов, останавливаясь на тех, которые были в аварийном состоянии или старой постройки, предполагая, что именно здесь живут одинокие престарелые люди. От рук обвиняемых пострадали 25 пенсионеров в возрасте от 71 до 93 лет, проживающих в Перми и Пермском крае», — говорится на сайте. Дела в отношении лжегазовиков расследовались отдельно, сейчас они направлены в суд. Общий ущерб от действий обвиняемых составил более 1,7 млн рублей. Мужчина и женщина действовали с марта 2021 года по октябрь 2022 года. Они приходили в дома к одиноким престарелым людям в спецодежде, осматривали квартиру и предлагали за деньги услуги по прочистке вентиляции, при этом сами никаких работ не выполняли. Иногда собственников квартиры отвлекала женщина, а ее сообщник похищал деньги и имущество пермяков.