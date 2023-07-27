Пермские власти утвердили новый порядок выявления школьников, склонных к суицидам

28 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Психолого-педагогическое обследование пройдут учащиеся 6-11 классов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае школы педагоги по-новому будут выявлять учащихся, склонных к суицидам. Регламент, в котором прописан порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников в 2023-24 учебном году, опубликован на сайте минобразования Прикамья. «Регламент направлен на своевременное выявление обучающихся с особенностями эмоционального реагирования и адаптационных возможностей, суицидальных рисков у обучающихся», — говорится в документе за подписью и. о. минобразования Натальи Зверевой. Уточняется, что первичную диагностику ежегодно будут проходить учащиеся 6 — 11 классов. Согласно регламенту, оценивать психоэмоциональное состояние детей и подростков учителя будут по баллам. Так, в один балл оцениваются «резкие изменения во внешнем виде» (в том числе в одежде); наличие антивитальной символики, приверженность к субкультуре АУЕ* (Арестантский уклад един — признано в России экстремистским. Деятельность на территории страны запрещена.) Два балла можно получить за наличие самоповреждений (порезы, проколы, татуаж). В три балла оценивается неразделенная любовь или расставание (разрыв отношений) с близким человеком противоположного пола, увлечение подростком алкоголем, а также «ранее имевшиеся попытки суицида». Если оп итогам педагогического наблюдения школьник наберет шесть баллов и более, это станет поводом для углубленной диагностики учащегося. URA.RU рассказывало, что тестировать психику пермских школьников стали в 2021 году после трагических событий в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Власти также разработали для родителей памятку, которая позволяет распознать опасное поведение ребенка в интернете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае школы педагоги по-новому будут выявлять учащихся, склонных к суицидам. Регламент, в котором прописан порядок наблюдения, диагностики и профилактики суицидального поведения школьников в 2023-24 учебном году, опубликован на сайте минобразования Прикамья. «Регламент направлен на своевременное выявление обучающихся с особенностями эмоционального реагирования и адаптационных возможностей, суицидальных рисков у обучающихся», — говорится в документе за подписью и. о. минобразования Натальи Зверевой. Уточняется, что первичную диагностику ежегодно будут проходить учащиеся 6 — 11 классов. Согласно регламенту, оценивать психоэмоциональное состояние детей и подростков учителя будут по баллам. Так, в один балл оцениваются «резкие изменения во внешнем виде» (в том числе в одежде); наличие антивитальной символики, приверженность к субкультуре АУЕ* (Арестантский уклад един — признано в России экстремистским. Деятельность на территории страны запрещена.) Два балла можно получить за наличие самоповреждений (порезы, проколы, татуаж). В три балла оценивается неразделенная любовь или расставание (разрыв отношений) с близким человеком противоположного пола, увлечение подростком алкоголем, а также «ранее имевшиеся попытки суицида». Если оп итогам педагогического наблюдения школьник наберет шесть баллов и более, это станет поводом для углубленной диагностики учащегося. URA.RU рассказывало, что тестировать психику пермских школьников стали в 2021 году после трагических событий в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Власти также разработали для родителей памятку, которая позволяет распознать опасное поведение ребенка в интернете.