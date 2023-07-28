В Таганроге в ходе взрыва пострадали люди
Из-за взрыва в Ростовской области люди оказались под завалами ресторана. Инцидент произошел в Таганроге.
«Люди находятся под завалами в ресторане „Чехов сад“. <…> Их сейчас извлекают», — передают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации от взрыва пострадали три человека, передает Baza. Ранее очевидцы заявляли о взрыве в Таганроге.
URA.RU направило запрос в МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.
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