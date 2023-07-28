Shot: после взрыва в Таганроге под завалами остались посетители ресторана. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
В Таганроге в ходе взрыва пострадали люди Фото:

Из-за взрыва в Ростовской области люди оказались под завалами ресторана. Инцидент произошел в Таганроге.

«Люди находятся под завалами в ресторане „Чехов сад“. <…> Их сейчас извлекают», — передают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации от взрыва пострадали три человека, передает Baza. Ранее очевидцы заявляли о взрыве в Таганроге.

URA.RU направило запрос в МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.

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Из-за взрыва в Ростовской области люди оказались под завалами ресторана. Инцидент произошел в Таганроге. «Люди находятся под завалами в ресторане „Чехов сад“. <…> Их сейчас извлекают», — передают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации от взрыва пострадали три человека, передает Baza. Ранее очевидцы заявляли о взрыве в Таганроге. URA.RU направило запрос в МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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