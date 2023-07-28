В Самаре на НПЗ произошел взрыв

В Самаре произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода, подчеркнул Александр Хинштейн
В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации была заложена бомба.
«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. <…> По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, как и серьезных разрушений. До этого в Ростовской области сообщалось о взрыве ракеты.
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