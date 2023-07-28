В Самаре на НПЗ произошел взрыв

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В Самаре произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода, подчеркнул Александр Хинштейн Фото:

В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации была заложена бомба.

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. <…> По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, как и серьезных разрушений. До этого в Ростовской области сообщалось о взрыве ракеты.

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В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации была заложена бомба. «На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. <…> По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, как и серьезных разрушений. До этого в Ростовской области сообщалось о взрыве ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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