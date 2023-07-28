Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Украина устроила теракт в Таганроге, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

Украина совершила террористический акт, ударив ракетой С-200 по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. [Удар был нанесен] по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — уточнили в военном ведомстве. Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракету, но ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате теракта пострадало несколько человек. Также повреждены здания.

Первые сообщения о взрыве были зафиксированы ближе к 16:15 (по Мск). Тогда очевидцы сообщали о сильной взрывной волне. Сообщалось о разрушении здания ресторана и о пострадавших. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.

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Украина совершила террористический акт, ударив ракетой С-200 по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. [Удар был нанесен] по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — уточнили в военном ведомстве. Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракету, но ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате теракта пострадало несколько человек. Также повреждены здания. Первые сообщения о взрыве были зафиксированы ближе к 16:15 (по Мск). Тогда очевидцы сообщали о сильной взрывной волне. Сообщалось о разрушении здания ресторана и о пострадавших. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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