Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200

28 июля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Украина устроила теракт в Таганроге, уточнили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Украина совершила террористический акт, ударив ракетой С-200 по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. [Удар был нанесен] по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — уточнили в военном ведомстве. Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракету, но ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате теракта пострадало несколько человек. Также повреждены здания. Первые сообщения о взрыве были зафиксированы ближе к 16:15 (по Мск). Тогда очевидцы сообщали о сильной взрывной волне. Сообщалось о разрушении здания ресторана и о пострадавших. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.

Украина совершила террористический акт, ударив ракетой С-200 по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. [Удар был нанесен] по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — уточнили в военном ведомстве. Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракету, но ее обломки упали на территорию Таганрога. В результате теракта пострадало несколько человек. Также повреждены здания. Первые сообщения о взрыве были зафиксированы ближе к 16:15 (по Мск). Тогда очевидцы сообщали о сильной взрывной волне. Сообщалось о разрушении здания ресторана и о пострадавших. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.