Минобороны доложило о второй сбитой ракете ВСУ над Азовом

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Вторая ракета ВСУ сбита в районе Азова, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Российские силы ПВО перехватили вторую украинскую ракету в районе города Азов в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами ПВО вторая украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атака произошла с использованием переоборудованного в ударный вариант зенитного ракетного комплекса С-200. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, заключили в Минобороны.

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Российские силы ПВО перехватили вторую украинскую ракету в районе города Азов в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими средствами ПВО вторая украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атака произошла с использованием переоборудованного в ударный вариант зенитного ракетного комплекса С-200. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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