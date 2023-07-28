Минобороны доложило о второй сбитой ракете ВСУ над Азовом

Российские силы ПВО перехватили вторую украинскую ракету в районе города Азов в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российскими средствами ПВО вторая украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атака произошла с использованием переоборудованного в ударный вариант зенитного ракетного комплекса С-200. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, заключили в Минобороны.
Российские силы ПВО перехватили вторую украинскую ракету в районе города Азов в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими средствами ПВО вторая украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атака произошла с использованием переоборудованного в ударный вариант зенитного ракетного комплекса С-200. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, заключили в Минобороны.