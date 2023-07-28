В Таганроге введут режим ЧС после теракта ВСУ 28 июля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + На месте взрыва в Таганроге будет введен режим ЧС, заявил Андрей Фатеев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев. «В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога. На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев. «В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям