В Таганроге введут режим ЧС после теракта ВСУ

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На месте взрыва в Таганроге будет введен режим ЧС, заявил Андрей Фатеев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев.

«В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога.

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На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев. «В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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