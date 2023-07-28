В Таганроге введут режим ЧС после теракта ВСУ

На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев.
«В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога.
На месте взрыва ракеты в центре Таганрога будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев. «В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Фатеев в своем telegram-канал. Он уточнил, что все экстренные службы уже на месте происшествия, а в администрации города был организован оперативный штаб. Приоритетными задачами являются предоставление необходимой помощи и медицинской и психологической поддержки пострадавшим, а также оценка разрушений, заключил глава Таганрога.