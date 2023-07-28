Путин и африканские лидеры приняли совместную декларацию по итогам саммита

28 июля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Принят план действий на 2025—2026 годы, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли заключительную декларацию саммита «Россия — Африка». Также приняты и другие важные документы. «Декларация второго саммита „Россия — Африка“ согласована. План действий на 2025—2026 годы принят», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства добавил, что на полях форума и саммита были подписаны и утверждены различные соглашения, контракты и другие документы, охватывающие различные области сотрудничества между Россией и африканскими странами.

Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли заключительную декларацию саммита «Россия — Африка». Также приняты и другие важные документы. «Декларация второго саммита „Россия — Африка“ согласована. План действий на 2025—2026 годы принят», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства добавил, что на полях форума и саммита были подписаны и утверждены различные соглашения, контракты и другие документы, охватывающие различные области сотрудничества между Россией и африканскими странами.