Путин и африканские лидеры приняли совместную декларацию по итогам саммита

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
Принят план действий на 2025—2026 годы, заявил Владимир Путин Фото:

Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли заключительную декларацию саммита «Россия — Африка». Также приняты и другие важные документы.

«Декларация второго саммита „Россия — Африка“ согласована. План действий на 2025—2026 годы принят», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства добавил, что на полях форума и саммита были подписаны и утверждены различные соглашения, контракты и другие документы, охватывающие различные области сотрудничества между Россией и африканскими странами.

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Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли заключительную декларацию саммита «Россия — Африка». Также приняты и другие важные документы. «Декларация второго саммита „Россия — Африка“ согласована. План действий на 2025—2026 годы принят», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства добавил, что на полях форума и саммита были подписаны и утверждены различные соглашения, контракты и другие документы, охватывающие различные области сотрудничества между Россией и африканскими странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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