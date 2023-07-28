Путин: Россия и Африка договорились о расчетах в рублях

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
Владимир Путин пообещал оказывать странам Африки коммерческую помощь Фото:

Россия и страны Африки в коммерческих вопросах будут переходить на национальные валюты, в том числе и на рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе рубль», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию приводит телеканал «Россия 24». Российский президент также пообещал оказывать африканским странам коммерческую помощь, в том числе и на безвозмездной основе. РФ пообещала поддержку и в энергетической сфере.

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Россия и страны Африки в коммерческих вопросах будут переходить на национальные валюты, в том числе и на рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе рубль», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию приводит телеканал «Россия 24». Российский президент также пообещал оказывать африканским странам коммерческую помощь, в том числе и на безвозмездной основе. РФ пообещала поддержку и в энергетической сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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