Путин: Россия и Африка договорились о расчетах в рублях

28 июля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал оказывать странам Африки коммерческую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и страны Африки в коммерческих вопросах будут переходить на национальные валюты, в том числе и на рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе рубль», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию приводит телеканал «Россия 24». Российский президент также пообещал оказывать африканским странам коммерческую помощь, в том числе и на безвозмездной основе. РФ пообещала поддержку и в энергетической сфере.

Россия и страны Африки в коммерческих вопросах будут переходить на национальные валюты, в том числе и на рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе рубль», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию приводит телеканал «Россия 24». Российский президент также пообещал оказывать африканским странам коммерческую помощь, в том числе и на безвозмездной основе. РФ пообещала поддержку и в энергетической сфере.