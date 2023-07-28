Путин: Россия и Африка договорились о расчетах в рублях

Владимир Путин пообещал оказывать странам Африки коммерческую помощь
Россия и страны Африки в коммерческих вопросах будут переходить на национальные валюты, в том числе и на рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе рубль», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию приводит телеканал «Россия 24». Российский президент также пообещал оказывать африканским странам коммерческую помощь, в том числе и на безвозмездной основе. РФ пообещала поддержку и в энергетической сфере.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.