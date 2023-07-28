СК возбудил дело после атаки ВСУ в Таганроге

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
СК РФ возбудил уголовное делу по факту атаки ВСУ на Таганрог Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СК РФ).

«Начато уголовное дело по факту ракетной атаки в городе Таганроге, квалифицируя ее как террористический акт по статье 205 УК РФ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что неустановленный тип ракеты, примененной в атаке, причинил ущерб и пострадало несколько мирных жителей. В настоящее время определяются конкретные вооруженные формирования и лица, связанные с этим преступлением, заключили в СК.

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Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СК РФ). «Начато уголовное дело по факту ракетной атаки в городе Таганроге, квалифицируя ее как террористический акт по статье 205 УК РФ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что неустановленный тип ракеты, примененной в атаке, причинил ущерб и пострадало несколько мирных жителей. В настоящее время определяются конкретные вооруженные формирования и лица, связанные с этим преступлением, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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