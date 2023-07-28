СК возбудил дело после атаки ВСУ в Таганроге

28 июля 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

СК РФ возбудил уголовное делу по факту атаки ВСУ на Таганрог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СК РФ). «Начато уголовное дело по факту ракетной атаки в городе Таганроге, квалифицируя ее как террористический акт по статье 205 УК РФ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что неустановленный тип ракеты, примененной в атаке, причинил ущерб и пострадало несколько мирных жителей. В настоящее время определяются конкретные вооруженные формирования и лица, связанные с этим преступлением, заключили в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СК РФ). «Начато уголовное дело по факту ракетной атаки в городе Таганроге, квалифицируя ее как террористический акт по статье 205 УК РФ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что неустановленный тип ракеты, примененной в атаке, причинил ущерб и пострадало несколько мирных жителей. В настоящее время определяются конкретные вооруженные формирования и лица, связанные с этим преступлением, заключили в СК.