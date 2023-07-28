28 июля 2023

Лепс обыграл мэра Екатеринбурга на его VIP-турнире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра прошла в пятницу вечером
Игра прошла в пятницу вечером Фото:

Народный артист РФ Григорий Лепс во время визита в Екатеринбург заехал в бильярдный клуб Public, где проходит Кубок мэра Алексея Орлова. Как рассказал URA.RU свидетель, музыкант в итоге победил, но не разгромно.

«Лепс очень хорошо играет», — объяснил собеседник. Еще перед стартом турнира Орлов называл Лепса в числе тех своих знакомых, с кем хотел бы сыграть. Из Public’а Лепс поехал на празднование Дня торговли компанией «Сима-ленд».

Турнир «Динамичная пирамида» проходит с 23-го по 30 июля. Орлов отмечал, что этот проект играет на имидж не только его, но и всего города.

«На наш взгляд, это очень хороший повод пригласить в Екатеринбург еще больше гостей из разных городов и стран, показать столицу Урала во всей красе в преддверии празднования нашего большого юбилея», — говорил мэр. Призовой фонд турнира — четыре миллиона рублей, больше, чем на Кубке мэра Москвы Сергея Собянина (1,5 млн). Это спонсорские деньги.

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Народный артист РФ Григорий Лепс во время визита в Екатеринбург заехал в бильярдный клуб Public, где проходит Кубок мэра Алексея Орлова. Как рассказал URA.RU свидетель, музыкант в итоге победил, но не разгромно. «Лепс очень хорошо играет», — объяснил собеседник. Еще перед стартом турнира Орлов называл Лепса в числе тех своих знакомых, с кем хотел бы сыграть. Из Public’а Лепс поехал на празднование Дня торговли компанией «Сима-ленд». Турнир «Динамичная пирамида» проходит с 23-го по 30 июля. Орлов отмечал, что этот проект играет на имидж не только его, но и всего города. «На наш взгляд, это очень хороший повод пригласить в Екатеринбург еще больше гостей из разных городов и стран, показать столицу Урала во всей красе в преддверии празднования нашего большого юбилея», — говорил мэр. Призовой фонд турнира — четыре миллиона рублей, больше, чем на Кубке мэра Москвы Сергея Собянина (1,5 млн). Это спонсорские деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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