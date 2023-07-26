Губернатор Комарова пообещала накормить африканцев рыбой из ХМАО

Уральские губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Махонин на форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала накормить африканцев югорской рыбой. На форуме «Россия — Африка» глава региона раскрыла планы международного сотрудничества с государствами континента, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы нацелены на то, чтобы работать над внедрением разработанных нами технологий и оборудования для нефтегазодобычи и геологоразведки. У нас есть предложения, касающиеся продовольственной повестки. Мы торгуем рыбными консервами, которые пользуются спросом и в нашей стране, и за рубежом», — рассказала Комарова.

Товарооборот ХМАО с африканскими государствами в 2022 году превысил 200 миллионов долларов. «У нас запланирован ряд встреч с министром иностранных дел и послом Анголы, несколько встреч с другими странами на различных площадках форума. В частности, в области креативных индустрий.

Кроме того, регион предлагает наладить экспорт югорского косметического бренда, при производстве продуктов которого также используется экологически чистая рыба. Югра готова создавать условия для иностранных студентов. На вопрос журналиста, не замерзнут ли в ХМАО африканцы, губернатор заверила, что их смогут согреть. «Мы давным-давно знаем этот секрет — надо тепло одеваться», — пошутила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что глава Пермского края Дмитрий Махонин на форуме «Россия-Африка» пригласил представителей африканских стран посетить межвузовский кампус. Он подчеркнул, что сейчас образование в регионе получают «более тысячи студентов с континента».