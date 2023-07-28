В Екатеринбург для коров доставили пять партий спермы

Биоматериал быков используют для разведения скота Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз. Их направят на сельскохозяйственные предприятия, где будут использовать для разведения скота. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«В адрес сельскохозяйственных предприятий и организаций Свердловской области через аэропорт Кольцово поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота. Общее количество доз — 1280», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений в сопроводительных ветеринарных документах партии.

Ранее из аэропорта Кольцово в Калининградскую область было отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. А месяцем ранее в Екатеринбург прибыло семь тысяч доз спермы из США и Канады.