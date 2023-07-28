28 июля 2023

В Екатеринбург для коров доставили пять партий спермы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино, ферма, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство, крупный рогатый
Биоматериал быков используют для разведения скота Фото:

В Екатеринбург поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз. Их направят на сельскохозяйственные предприятия, где будут использовать для разведения скота. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«В адрес сельскохозяйственных предприятий и организаций Свердловской области через аэропорт Кольцово поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота. Общее количество доз — 1280», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений в сопроводительных ветеринарных документах партии.

Ранее из аэропорта Кольцово в Калининградскую область было отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. А месяцем ранее в Екатеринбург прибыло семь тысяч доз спермы из США и Канады.

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В Екатеринбург поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз. Их направят на сельскохозяйственные предприятия, где будут использовать для разведения скота. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «В адрес сельскохозяйственных предприятий и организаций Свердловской области через аэропорт Кольцово поступило пять партий генетического материала крупного рогатого скота. Общее количество доз — 1280», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений в сопроводительных ветеринарных документах партии. Ранее из аэропорта Кольцово в Калининградскую область было отправлено 1100 доз спермы быков-производителей. А месяцем ранее в Екатеринбург прибыло семь тысяч доз спермы из США и Канады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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