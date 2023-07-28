Аналитики рассказали, как жители ЯНАО относятся к четырехдневной рабочей неделе

SuperJob: каждый второй житель ЯНАО хочет работать в четырехдневку

29 июля 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Четырехдневку поддержали 47% трудоспособного населения региона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Практически половина жителей Ямало-Ненецкого автономного округа выступает за введение четырехдневной рабочей недели. Идею поддержали 47% трудоспособного населения региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Каждый второй житель ЯНАО (47%) поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 31%» — говорится в исследовании. Среди молодых людей до 34 лет больше сторонников четырехдневки (54%), чем среди старшего поколения (33%). Среди мужчин готовы перейти на четырехдневку 43%, а среди женщин только 52%. О готовности выполнить весь объем работы пятидневной трудовой недели за четыре дня заявили 60% опрошенных.

Практически половина жителей Ямало-Ненецкого автономного округа выступает за введение четырехдневной рабочей недели. Идею поддержали 47% трудоспособного населения региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Каждый второй житель ЯНАО (47%) поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 31%» — говорится в исследовании. Среди молодых людей до 34 лет больше сторонников четырехдневки (54%), чем среди старшего поколения (33%). Среди мужчин готовы перейти на четырехдневку 43%, а среди женщин только 52%. О готовности выполнить весь объем работы пятидневной трудовой недели за четыре дня заявили 60% опрошенных.