28 июля 2023
27 июля 2023

Аналитики рассказали, как жители ЯНАО относятся к четырехдневной рабочей неделе

SuperJob: каждый второй житель ЯНАО хочет работать в четырехдневку
© Служба новостей «URA.RU»
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Четырехдневку поддержали 47% трудоспособного населения региона Фото:

Практически половина жителей Ямало-Ненецкого автономного округа выступает за введение четырехдневной рабочей недели. Идею поддержали 47% трудоспособного населения региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Каждый второй житель ЯНАО (47%) поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 31%» — говорится в исследовании. Среди молодых людей до 34 лет больше сторонников четырехдневки (54%), чем среди старшего поколения (33%).

Среди мужчин готовы перейти на четырехдневку 43%, а среди женщин только 52%. О готовности выполнить весь объем работы пятидневной трудовой недели за четыре дня заявили 60% опрошенных.

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Практически половина жителей Ямало-Ненецкого автономного округа выступает за введение четырехдневной рабочей недели. Идею поддержали 47% трудоспособного населения региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Каждый второй житель ЯНАО (47%) поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 31%» — говорится в исследовании. Среди молодых людей до 34 лет больше сторонников четырехдневки (54%), чем среди старшего поколения (33%). Среди мужчин готовы перейти на четырехдневку 43%, а среди женщин только 52%. О готовности выполнить весь объем работы пятидневной трудовой недели за четыре дня заявили 60% опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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