Аналитики рассказали, как жители ЯНАО относятся к четырехдневной рабочей неделе

Практически половина жителей Ямало-Ненецкого автономного округа выступает за введение четырехдневной рабочей недели. Идею поддержали 47% трудоспособного населения региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.
«Каждый второй житель ЯНАО (47%) поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 31%» — говорится в исследовании. Среди молодых людей до 34 лет больше сторонников четырехдневки (54%), чем среди старшего поколения (33%).
Среди мужчин готовы перейти на четырехдневку 43%, а среди женщин только 52%. О готовности выполнить весь объем работы пятидневной трудовой недели за четыре дня заявили 60% опрошенных.
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