28 июля 2023

Yle: финские компании обанкротились без туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Финская компания Disas Fish и ряд других переживают экономический кризис Фото:

Часть компаний у юго-восточной границы Финляндии обанкротились без российских туристов. Еще несколько компаний находятся в тяжелом экономическом состоянии, сообщили в СМИ.

«Финские компании у юго-восточной границы перестали существовать без российских туристов. <…> В тяжелом [экономическом] состоянии находятся и другие компании, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России», — пишет издание Yle.

Временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish. Другая финская компания — Saimaa Travel — объявила о банкротстве.

Ранее URA.RU писало, что финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, находящаяся вблизи с границей России, обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен добавив, что поток туристов из РФ сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.

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Часть компаний у юго-восточной границы Финляндии обанкротились без российских туристов. Еще несколько компаний находятся в тяжелом экономическом состоянии, сообщили в СМИ. «Финские компании у юго-восточной границы перестали существовать без российских туристов. <…> В тяжелом [экономическом] состоянии находятся и другие компании, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России», — пишет издание Yle. Временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish. Другая финская компания — Saimaa Travel — объявила о банкротстве. Ранее URA.RU писало, что финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, находящаяся вблизи с границей России, обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен добавив, что поток туристов из РФ сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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