Yle: финские компании обанкротились без туристов из России

29 июля 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Финская компания Disas Fish и ряд других переживают экономический кризис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть компаний у юго-восточной границы Финляндии обанкротились без российских туристов. Еще несколько компаний находятся в тяжелом экономическом состоянии, сообщили в СМИ. «Финские компании у юго-восточной границы перестали существовать без российских туристов. <…> В тяжелом [экономическом] состоянии находятся и другие компании, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России», — пишет издание Yle. Временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish. Другая финская компания — Saimaa Travel — объявила о банкротстве. Ранее URA.RU писало, что финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, находящаяся вблизи с границей России, обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен добавив, что поток туристов из РФ сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.

Часть компаний у юго-восточной границы Финляндии обанкротились без российских туристов. Еще несколько компаний находятся в тяжелом экономическом состоянии, сообщили в СМИ. «Финские компании у юго-восточной границы перестали существовать без российских туристов. <…> В тяжелом [экономическом] состоянии находятся и другие компании, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России», — пишет издание Yle. Временно закрыты магазины и кафе сети Disas Fish. Другая финская компания — Saimaa Travel — объявила о банкротстве. Ранее URA.RU писало, что финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village, находящаяся вблизи с границей России, обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен добавив, что поток туристов из РФ сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.