Спасательные подразделения тушат пожар в Кураге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из производственных зданий Кургана произошел крупный пожар. По данным спасателей, огонь охватил кровлю постройки.

«По предварительной информации, горит кровля производственного здания на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 35 человек личного состава и семь единиц техники», — указано в telegram-канале МЧС России.

Другие подробности не сообщаются. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.