Спасательные подразделения тушат пожар в Кураге
В одном из производственных зданий Кургана произошел крупный пожар. По данным спасателей, огонь охватил кровлю постройки.
«По предварительной информации, горит кровля производственного здания на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 35 человек личного состава и семь единиц техники», — указано в telegram-канале МЧС России.
Другие подробности не сообщаются. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
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