28 июля 2023

В Кургане загорелось производственное здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спасательные подразделения тушат пожар в Кураге Фото:

В одном из производственных зданий Кургана произошел крупный пожар. По данным спасателей, огонь охватил кровлю постройки.

«По предварительной информации, горит кровля производственного здания на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 35 человек личного состава и семь единиц техники», — указано в telegram-канале МЧС России.

Другие подробности не сообщаются. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.

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В одном из производственных зданий Кургана произошел крупный пожар. По данным спасателей, огонь охватил кровлю постройки. «По предварительной информации, горит кровля производственного здания на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 35 человек личного состава и семь единиц техники», — указано в telegram-канале МЧС России. Другие подробности не сообщаются. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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