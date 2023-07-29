Рогозин: ВСУ перебрасывают технику на запорожское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на запорожское направление большое количество бронетанковой техники и солдат. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«С целью усиления группировки войск и подготовки к ведению наступательных действий командование ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники через населенный пункт Белогорье к линии боевого соприкосновения [на запорожском направлении], а также дополнительных подразделений ВСУ в населенный пункт Кирово», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что переброска сил идет в нескольких километрах от населенного пункта Орехов.
Перед атакой украинские силы планируют найти уязвимые места в российской обороне. Также противник пытается обнаружить точные координаты артиллерии армии России. Для этих целей ВСУ задействовали несколько беспилотников. Среди них: «Байрактар ТБ-2», дроны-разведчки «Хейдран», «Лелека-100» и «Фурия».
Ранее Рогозин сообщал, что подразделения армии Украины потерпели поражение при наступлении на запорожском направлении. Несколько бойцов сдались в плен.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на запорожское направление большое количество бронетанковой техники и солдат. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «С целью усиления группировки войск и подготовки к ведению наступательных действий командование ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники через населенный пункт Белогорье к линии боевого соприкосновения [на запорожском направлении], а также дополнительных подразделений ВСУ в населенный пункт Кирово», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что переброска сил идет в нескольких километрах от населенного пункта Орехов. Перед атакой украинские силы планируют найти уязвимые места в российской обороне. Также противник пытается обнаружить точные координаты артиллерии армии России. Для этих целей ВСУ задействовали несколько беспилотников. Среди них: «Байрактар ТБ-2», дроны-разведчки «Хейдран», «Лелека-100» и «Фурия». Ранее Рогозин сообщал, что подразделения армии Украины потерпели поражение при наступлении на запорожском направлении. Несколько бойцов сдались в плен.