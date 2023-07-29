Рогозин: ВСУ перебрасывают технику на запорожское направление

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Армия Украины готовится к наступлению на запорожском направлении, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на запорожское направление большое количество бронетанковой техники и солдат. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«С целью усиления группировки войск и подготовки к ведению наступательных действий командование ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники через населенный пункт Белогорье к линии боевого соприкосновения [на запорожском направлении], а также дополнительных подразделений ВСУ в населенный пункт Кирово», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что переброска сил идет в нескольких километрах от населенного пункта Орехов.

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Перед атакой украинские силы планируют найти уязвимые места в российской обороне. Также противник пытается обнаружить точные координаты артиллерии армии России. Для этих целей ВСУ задействовали несколько беспилотников. Среди них: «Байрактар ТБ-2», дроны-разведчки «Хейдран», «Лелека-100» и «Фурия».

Ранее Рогозин сообщал, что подразделения армии Украины потерпели поражение при наступлении на запорожском направлении. Несколько бойцов сдались в плен.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на запорожское направление большое количество бронетанковой техники и солдат. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «С целью усиления группировки войск и подготовки к ведению наступательных действий командование ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники через населенный пункт Белогорье к линии боевого соприкосновения [на запорожском направлении], а также дополнительных подразделений ВСУ в населенный пункт Кирово», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что переброска сил идет в нескольких километрах от населенного пункта Орехов. Перед атакой украинские силы планируют найти уязвимые места в российской обороне. Также противник пытается обнаружить точные координаты артиллерии армии России. Для этих целей ВСУ задействовали несколько беспилотников. Среди них: «Байрактар ТБ-2», дроны-разведчки «Хейдран», «Лелека-100» и «Фурия». Ранее Рогозин сообщал, что подразделения армии Украины потерпели поражение при наступлении на запорожском направлении. Несколько бойцов сдались в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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