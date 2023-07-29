Рогозин: украинские военные отказываются идти в наступление на запорожском направлении

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Армия России успешно отразила украинскую атаку на запорожском направлении, рассказал Дмитрий Рогозин Фото:
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Солдаты армии Украины отказываются идти в наступление на запорожском направлении. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передав информацию от пленных бойцов.

«Допросы пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Пленные бойцы рассказали, что в ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зреет недовольство решениями командного состава. Также украинские солдаты испытывают дефицит техники и вооружения.

Солдаты ВСУ попали в российский плен после недавнего боя на запорожском направлении. В этой атаке со стороны Украины участвовали один самолет Су-25 и два Су-27.

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Солдаты армии Украины отказываются идти в наступление на запорожском направлении. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передав информацию от пленных бойцов. «Допросы пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Пленные бойцы рассказали, что в ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зреет недовольство решениями командного состава. Также украинские солдаты испытывают дефицит техники и вооружения. Солдаты ВСУ попали в российский плен после недавнего боя на запорожском направлении. В этой атаке со стороны Украины участвовали один самолет Су-25 и два Су-27.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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