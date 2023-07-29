Солдаты армии Украины отказываются идти в наступление на запорожском направлении. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передав информацию от пленных бойцов.
«Допросы пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Пленные бойцы рассказали, что в ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зреет недовольство решениями командного состава. Также украинские солдаты испытывают дефицит техники и вооружения.
Солдаты ВСУ попали в российский плен после недавнего боя на запорожском направлении. В этой атаке со стороны Украины участвовали один самолет Су-25 и два Су-27.
Солдаты армии Украины отказываются идти в наступление на запорожском направлении. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передав информацию от пленных бойцов. «Допросы пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Пленные бойцы рассказали, что в ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зреет недовольство решениями командного состава. Также украинские солдаты испытывают дефицит техники и вооружения. Солдаты ВСУ попали в российский плен после недавнего боя на запорожском направлении. В этой атаке со стороны Украины участвовали один самолет Су-25 и два Су-27.