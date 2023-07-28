По словам организатора, тюменцы активно принимают участие в акции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на одной из интерактивных площадок, посвященных празднованию Дня города, жителям предлагают поучаствовать в создании маскировочной сети для бойцов в зоне СВО. Помочь сплести сеть может каждый желающий, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В одной из палаток на площади 400-летия Тюмени расположилось региональное отделение „Боевого братства“ (всероссийская общественная организация ветеранов — прим URA.RU). Там все желающие могут сплести маскировочную сеть, надо просто подойти и предложить свою помощь. Сетки настоящие, большие достаточно, около 2 квадратных метров, по ощущениям», — рассказал корреспондент.

По словам Валентина Глушко, руководителя организации, тюменцы понимают важность этой акции и активно участвуют в ней. «Люди неравнодушные, от мала до велика, подходят семьями, с внуками, бабушками и дедушками, помогают», — рассказал он.

К полудню они сплели уже три маскировочные сети. За все время акции с 6 марта у них получилось сделать 37 сетей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на День города пройдут масштабные праздничные мероприятия. Финальными аккордами дня станут концерт «Любэ» и фейерверк на набережной. Сейчас агентство ведет онлайн-трансляцию с различных площадок города, где тюменцы отмечают 437-летие со дня основания города.

Фото: Ангелина Крестьянникова © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Валентин Глушко похвалил тюменцев за участие в акции Фото: Денис Моргунов © URA.RU