28 июля 2023

По всей Тюмени начали праздновать 437-й День города. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 2015. Тюмень, танцы, кришнаиты
Почти во всех частях города есть праздничные площадки Фото:

Тюмень сегодня отмечает 437-летие со дня основания города. В честь этого местные власти и меценаты устроили праздник для тюменцев, пригласив их на различные фестивали, шоу и концерты. Финальными аккордами дня должны стать выступление группы «Любэ» на площади 400-летия Тюмени и праздничный фейерверк на набережной реки Туры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.

10:08 29.07.2023 В администрации Тюмени с утра анонсировали 3D-mapping шоу. Визуальный рассказ об истории города покажут на фасаде здания мэрии на улице Первомайская, 20. Посмотреть ее можно будет с Городской площади с 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00.

10:00 29.07.2023 Большая часть праздничных площадок в Тюмени начнет работу после полудня, однако уже с утра в городе начали отмечать 437-летие со дня основания. Для того чтобы ориентироваться в разнообразии локаций, URA.RU подготовило афишу, где можно найти основные мероприятия 29 июля. Такой же список агентство подготовило и для любителей спорта. Кроме этого, есть афиша и для родителей с детьми.

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Тюмень сегодня отмечает 437-летие со дня основания города. В честь этого местные власти и меценаты устроили праздник для тюменцев, пригласив их на различные фестивали, шоу и концерты. Финальными аккордами дня должны стать выступление группы «Любэ» на площади 400-летия Тюмени и праздничный фейерверк на набережной реки Туры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 10:08 29.07.2023 В администрации Тюмени с утра анонсировали 3D-mapping шоу. Визуальный рассказ об истории города покажут на фасаде здания мэрии на улице Первомайская, 20. Посмотреть ее можно будет с Городской площади с 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00. 10:00 29.07.2023 Большая часть праздничных площадок в Тюмени начнет работу после полудня, однако уже с утра в городе начали отмечать 437-летие со дня основания. Для того чтобы ориентироваться в разнообразии локаций, URA.RU подготовило афишу, где можно найти основные мероприятия 29 июля. Такой же список агентство подготовило и для любителей спорта. Кроме этого, есть афиша и для родителей с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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