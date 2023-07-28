По всей Тюмени начали праздновать 437-й День города. Онлайн-трансляция

29 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Почти во всех частях города есть праздничные площадки Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюмень сегодня отмечает 437-летие со дня основания города. В честь этого местные власти и меценаты устроили праздник для тюменцев, пригласив их на различные фестивали, шоу и концерты. Финальными аккордами дня должны стать выступление группы «Любэ» на площади 400-летия Тюмени и праздничный фейерверк на набережной реки Туры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 10:08 В администрации Тюмени с утра анонсировали 3D-mapping шоу. Визуальный рассказ об истории города покажут на фасаде здания мэрии на улице Первомайская, 20. Посмотреть ее можно будет с Городской площади с 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00. 10:00 Большая часть праздничных площадок в Тюмени начнет работу после полудня, однако уже с утра в городе начали отмечать 437-летие со дня основания. Для того чтобы ориентироваться в разнообразии локаций, URA.RU подготовило афишу, где можно найти основные мероприятия 29 июля. Такой же список агентство подготовило и для любителей спорта. Кроме этого, есть афиша и для родителей с детьми.

Тюмень сегодня отмечает 437-летие со дня основания города. В честь этого местные власти и меценаты устроили праздник для тюменцев, пригласив их на различные фестивали, шоу и концерты. Финальными аккордами дня должны стать выступление группы «Любэ» на площади 400-летия Тюмени и праздничный фейерверк на набережной реки Туры. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 10:08 29.07.2023 В администрации Тюмени с утра анонсировали 3D-mapping шоу. Визуальный рассказ об истории города покажут на фасаде здания мэрии на улице Первомайская, 20. Посмотреть ее можно будет с Городской площади с 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00. 10:00 29.07.2023 Большая часть праздничных площадок в Тюмени начнет работу после полудня, однако уже с утра в городе начали отмечать 437-летие со дня основания. Для того чтобы ориентироваться в разнообразии локаций, URA.RU подготовило афишу, где можно найти основные мероприятия 29 июля. Такой же список агентство подготовило и для любителей спорта. Кроме этого, есть афиша и для родителей с детьми.