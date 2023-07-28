Полиция поймала курганца, продававшего поддельные полисы ОСАГО

29 июля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Полиция задержала курганца за продажу поддельных полисов ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области полиция поймала жителя рабочего поселка Варгаши, продававшего поддельные полисы ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Полицейские установили, что в рабочем поселке Варгаши ранее неоднократно судимый местный житель осуществлял продажи фиктивных страховых полисов ОСАГО. На злоумышленника завели уголовное дело», — уточнила пресс-служба ведомства. По данным полиции, на след злоумышленника удалось выйти после того, как к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, купившая фиктивный полис ОСАГО. Водитель узнала, что ее полис поддельный, когда страховая компания отказала ей в выплате после ДТП. Злоумышленнику по статье «Мошенничество» грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Курганской области выросли цены на полисы ОСАГО. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в страховых компаниях.

В Курганской области полиция поймала жителя рабочего поселка Варгаши, продававшего поддельные полисы ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Полицейские установили, что в рабочем поселке Варгаши ранее неоднократно судимый местный житель осуществлял продажи фиктивных страховых полисов ОСАГО. На злоумышленника завели уголовное дело», — уточнила пресс-служба ведомства. По данным полиции, на след злоумышленника удалось выйти после того, как к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, купившая фиктивный полис ОСАГО. Водитель узнала, что ее полис поддельный, когда страховая компания отказала ей в выплате после ДТП. Злоумышленнику по статье «Мошенничество» грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Курганской области выросли цены на полисы ОСАГО. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в страховых компаниях.