Полиция поймала курганца, продававшего поддельные полисы ОСАГО

В Курганской области полиция поймала жителя рабочего поселка Варгаши, продававшего поддельные полисы ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Полицейские установили, что в рабочем поселке Варгаши ранее неоднократно судимый местный житель осуществлял продажи фиктивных страховых полисов ОСАГО. На злоумышленника завели уголовное дело», — уточнила пресс-служба ведомства.
По данным полиции, на след злоумышленника удалось выйти после того, как к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, купившая фиктивный полис ОСАГО. Водитель узнала, что ее полис поддельный, когда страховая компания отказала ей в выплате после ДТП. Злоумышленнику по статье «Мошенничество» грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Курганской области выросли цены на полисы ОСАГО. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в страховых компаниях.
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