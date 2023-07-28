28 июля 2023

Полиция поймала курганца, продававшего поддельные полисы ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Полиция задержала курганца за продажу поддельных полисов ОСАГО Фото:

В Курганской области полиция поймала жителя рабочего поселка Варгаши, продававшего поддельные полисы ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Полицейские установили, что в рабочем поселке Варгаши ранее неоднократно судимый местный житель осуществлял продажи фиктивных страховых полисов ОСАГО. На злоумышленника завели уголовное дело», — уточнила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, на след злоумышленника удалось выйти после того, как к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, купившая фиктивный полис ОСАГО. Водитель узнала, что ее полис поддельный, когда страховая компания отказала ей в выплате после ДТП. Злоумышленнику по статье «Мошенничество» грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Курганской области выросли цены на полисы ОСАГО. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в страховых компаниях.

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В Курганской области полиция поймала жителя рабочего поселка Варгаши, продававшего поддельные полисы ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Полицейские установили, что в рабочем поселке Варгаши ранее неоднократно судимый местный житель осуществлял продажи фиктивных страховых полисов ОСАГО. На злоумышленника завели уголовное дело», — уточнила пресс-служба ведомства. По данным полиции, на след злоумышленника удалось выйти после того, как к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, купившая фиктивный полис ОСАГО. Водитель узнала, что ее полис поддельный, когда страховая компания отказала ей в выплате после ДТП. Злоумышленнику по статье «Мошенничество» грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Курганской области выросли цены на полисы ОСАГО. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в страховых компаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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