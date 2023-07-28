В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на самокате

Мальчик переезжал через дорогу, не спешившись
В Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами, сообщили в городском отделении управления ГИБДД ГУ МВД России.
«ДТП произошло на улице Ленинградской, 28. Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу на самокате. В результате девятилетний мальчик с ушибами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулем иномарки находился 40-летний мужчина с семилетним стажем вождения. По факту аварии начата проверка.
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