В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на самокате

Мальчик переезжал через дорогу, не спешившись Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами, сообщили в городском отделении управления ГИБДД ГУ МВД России.

«ДТП произошло на улице Ленинградской, 28. Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу на самокате. В результате девятилетний мальчик с ушибами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 40-летний мужчина с семилетним стажем вождения. По факту аварии начата проверка.