28 июля 2023

В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
Мальчик переезжал через дорогу, не спешившись Фото:

В Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами, сообщили в городском отделении управления ГИБДД ГУ МВД России.

«ДТП произошло на улице Ленинградской, 28. Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу на самокате. В результате девятилетний мальчик с ушибами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 40-летний мужчина с семилетним стажем вождения. По факту аварии начата проверка.

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В Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами, сообщили в городском отделении управления ГИБДД ГУ МВД России. «ДТП произошло на улице Ленинградской, 28. Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу на самокате. В результате девятилетний мальчик с ушибами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина с семилетним стажем вождения. По факту аварии начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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