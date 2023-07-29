Песков: Путин прервал встречи с африканскими лидерами ради многодетных семей

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прервал встречи с лидерами африканских стран Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин изменил рабочий график ради встречи с многодетными семьями, награжденными орденом Родительской славы. Он прервал встречи с африканскими лидерами, чтобы семьям не пришлось долго ждать общения с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Песков ответил утвердительно на вопрос ТАСС, менял ли Путин свой график ради общения с многодетными семьями. Он прервал встречи с африканскими коллегами после разговора с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и другими. После Путин начал разговор с многодетными семьями, связавшись с Кремлем по видеосвязи, который транслировал телеканал «Россия 24».

Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие 54 страны континента.

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Президент России Владимир Путин изменил рабочий график ради встречи с многодетными семьями, награжденными орденом Родительской славы. Он прервал встречи с африканскими лидерами, чтобы семьям не пришлось долго ждать общения с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков ответил утвердительно на вопрос ТАСС, менял ли Путин свой график ради общения с многодетными семьями. Он прервал встречи с африканскими коллегами после разговора с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и другими. После Путин начал разговор с многодетными семьями, связавшись с Кремлем по видеосвязи, который транслировал телеканал «Россия 24». Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие 54 страны континента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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