Песков: Путин прервал встречи с африканскими лидерами ради многодетных семей

29 июля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прервал встречи с лидерами африканских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Президент России Владимир Путин изменил рабочий график ради встречи с многодетными семьями, награжденными орденом Родительской славы. Он прервал встречи с африканскими лидерами, чтобы семьям не пришлось долго ждать общения с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Статья по теме Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки Песков ответил утвердительно на вопрос ТАСС, менял ли Путин свой график ради общения с многодетными семьями. Он прервал встречи с африканскими коллегами после разговора с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и другими. После Путин начал разговор с многодетными семьями, связавшись с Кремлем по видеосвязи, который транслировал телеканал «Россия 24». Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие 54 страны континента.

Президент России Владимир Путин изменил рабочий график ради встречи с многодетными семьями, награжденными орденом Родительской славы. Он прервал встречи с африканскими лидерами, чтобы семьям не пришлось долго ждать общения с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков ответил утвердительно на вопрос ТАСС, менял ли Путин свой график ради общения с многодетными семьями. Он прервал встречи с африканскими коллегами после разговора с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и другими. После Путин начал разговор с многодетными семьями, связавшись с Кремлем по видеосвязи, который транслировал телеканал «Россия 24». Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие 54 страны континента.