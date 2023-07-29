29 июля 2023

Путин отметил изменение тактики ВСУ

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Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 415 танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Киева берегут технику после больших потерь и наступают пешим порядком. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ответив, что ВСУ изменили тактику ведения боя.

«Украинские солдаты теперь берегут технику после больших потерь. Также они наступают пешим порядком», — передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что число потерянных украиной танков в ходе контрнаступления достигло 415.

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Солдаты Киева берегут технику после больших потерь и наступают пешим порядком. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ответив, что ВСУ изменили тактику ведения боя. «Украинские солдаты теперь берегут технику после больших потерь. Также они наступают пешим порядком», — передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что число потерянных украиной танков в ходе контрнаступления достигло 415.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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