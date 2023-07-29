Путин отметил изменение тактики ВСУ

Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 415 танков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты Киева берегут технику после больших потерь и наступают пешим порядком. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ответив, что ВСУ изменили тактику ведения боя.
«Украинские солдаты теперь берегут технику после больших потерь. Также они наступают пешим порядком», — передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что число потерянных украиной танков в ходе контрнаступления достигло 415.
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