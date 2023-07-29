29 июля 2023

Путин: мы меняли бойцов «Азова»* на российских летчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что РФ меняла боевиков нацбатальона на своих летчиков Фото:

Россия меняла боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на своих летчиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами после встречи с главами Африки.

«Все можно делать, когда нам это выгодно», — сказал Путин. Его слова передает журналист URA.RU с места событий.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия меняла боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на своих летчиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами после встречи с главами Африки. «Все можно делать, когда нам это выгодно», — сказал Путин. Его слова передает журналист URA.RU с места событий. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...