Путин: мы меняли бойцов «Азова»* на российских летчиков

Владимир Путин заявил, что РФ меняла боевиков нацбатальона на своих летчиков
Россия меняла боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на своих летчиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами после встречи с главами Африки.
«Все можно делать, когда нам это выгодно», — сказал Путин. Его слова передает журналист URA.RU с места событий.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.