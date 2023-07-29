В Екатеринбурге мужчина избил пенсионера и кинулся с бензопилой на девушку. Видео

30 июля 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Бензопила лежала в багажнике автомобиля мужчины (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 28 июля во дворе дома по улице Щорса 40-летний мужчина по имени Вячеслав (имя изменено — прим. ред.) напал на 70-летнего мужчину. Ему на помощь выбежала 14-летняя внучка и бывшая супруга Вячеслава, которая является дочерью пенсионера. Последняя брызнула нападавшему перцовым баллончиком в лицо, после чего мужчина взял бензопилу из машины и кинулся на бывшую супругу, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Во дворе дома №30 на улице Щорса 40-летний мужчина вечером 28 июля напал на 70-летнего пенсионера. На помощь старику кинулась 14-летняя внучка и бывшая жена Вячеслава, которая приходится дочерью пострадавшему. Девушка, защищаясь от мужчины, брызнула ему в лицо перцовым баллончиком, после чего он подошел к машине, взял бензопилу и побежал на нее», — рассказал собеседник URA.RU. Инцидент заметили прохожие и соседи. Они остановили мужчину и вызвали полицию. Пенсионера увезли в больницу №24. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении агентства, Вячеслав с голым торсом стоит у двери и общается с пенсионером. Затем он толкает пожилого мужчину, они начинают драться. После чего Вячеслав роняет старика на землю. Потом мужчина уходит к машине, берет бензопилу, подходит к пенсионеру и пытается завести ее. У него не получается этого сделать и он уходит обратно к машине. После этого к лежащему человеку подбегают люди. Продолжения конфликта на видео нет. По словам источника, Вячеслава увезли в отдел полиции №5. В этот же вечер туда приехала бывшая жена мужчины для дачи показаний. Ей сообщили, что дебошира задержат на 48 часов. В ходе разбирательств у нападавшего в телефоне нашли фотографии, на которых изображены кусты наркотических растений, отметил собеседник. По его словам, силовики не стали обыскивать квартиру мужчины. Гражданин, как утверждает источник, регулярно угрожает семейству. Он пишет им в мессенджеры, поджидает детей девушки у школы и запугивает их. «Иногда он пытается напасть на них, но они успевают забежать в подъезд», — пояснил собеседник. Его бывшая супруга несколько раз обращалась в отдел полиции, но всегда получала отказ, поскольку физического насилия не было. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. Бывшая жена перестала жить с Вячеславом в 2017 году. По словам источника URA.RU, с тех пор он преследует ее и обвиняет во всех своих бедах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 28 июля во дворе дома по улице Щорса 40-летний мужчина по имени Вячеслав (имя изменено — прим. ред.) напал на 70-летнего мужчину. Ему на помощь выбежала 14-летняя внучка и бывшая супруга Вячеслава, которая является дочерью пенсионера. Последняя брызнула нападавшему перцовым баллончиком в лицо, после чего мужчина взял бензопилу из машины и кинулся на бывшую супругу, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Во дворе дома №30 на улице Щорса 40-летний мужчина вечером 28 июля напал на 70-летнего пенсионера. На помощь старику кинулась 14-летняя внучка и бывшая жена Вячеслава, которая приходится дочерью пострадавшему. Девушка, защищаясь от мужчины, брызнула ему в лицо перцовым баллончиком, после чего он подошел к машине, взял бензопилу и побежал на нее», — рассказал собеседник URA.RU. Инцидент заметили прохожие и соседи. Они остановили мужчину и вызвали полицию. Пенсионера увезли в больницу №24. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении агентства, Вячеслав с голым торсом стоит у двери и общается с пенсионером. Затем он толкает пожилого мужчину, они начинают драться. После чего Вячеслав роняет старика на землю. Потом мужчина уходит к машине, берет бензопилу, подходит к пенсионеру и пытается завести ее. У него не получается этого сделать и он уходит обратно к машине. После этого к лежащему человеку подбегают люди. Продолжения конфликта на видео нет. По словам источника, Вячеслава увезли в отдел полиции №5. В этот же вечер туда приехала бывшая жена мужчины для дачи показаний. Ей сообщили, что дебошира задержат на 48 часов. В ходе разбирательств у нападавшего в телефоне нашли фотографии, на которых изображены кусты наркотических растений, отметил собеседник. По его словам, силовики не стали обыскивать квартиру мужчины. Гражданин, как утверждает источник, регулярно угрожает семейству. Он пишет им в мессенджеры, поджидает детей девушки у школы и запугивает их. «Иногда он пытается напасть на них, но они успевают забежать в подъезд», — пояснил собеседник. Его бывшая супруга несколько раз обращалась в отдел полиции, но всегда получала отказ, поскольку физического насилия не было. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. Бывшая жена перестала жить с Вячеславом в 2017 году. По словам источника URA.RU, с тех пор он преследует ее и обвиняет во всех своих бедах.