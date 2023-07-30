Минобороны отчиталось о пресечении атаки украинских БПЛА в Москве

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, stock, бла,  дрон
Минобороны сообщило об отражении атаки трех беспилотников на Москву Фото:

Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки украинских беспилотников на Москву. Силами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — заявили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве уточнили, что один дрон был сбит над Одинцовским районом Московской области. Еще два БПЛА

Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории здания «Москва-сити».

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Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки украинских беспилотников на Москву. Силами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотных летательных аппарата. «Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — заявили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве уточнили, что один дрон был сбит над Одинцовским районом Московской области. Еще два БПЛА Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории здания «Москва-сити».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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