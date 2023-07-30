Минобороны отчиталось о пресечении атаки украинских БПЛА в Москве

Минобороны сообщило об отражении атаки трех беспилотников на Москву Фото: Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки украинских беспилотников на Москву. Силами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — заявили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве уточнили, что один дрон был сбит над Одинцовским районом Московской области. Еще два БПЛА

Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории здания «Москва-сити».