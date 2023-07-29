В ЯНАО мужчина избил и приковал цепью к батарее свою жену

В Тарко-Сале (ЯНАО) супруги распивали алкоголь. Когда женщина решила продолжить пить в другом месте, муж избил ее и приковал цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по округу.
«В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. С целью воспрепятствования мужчина избил ее, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к радиатору отопления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Когда мужчина уснул, потерпевшая позвонила дочери и сообщила о случившемся. Женщину освободил сотрудник полиции.
Сейчас дело передано в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.