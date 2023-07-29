В ЯНАО мужчина избил и приковал цепью к батарее свою жену

30 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Женщину освободил сотрудник полиции Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) супруги распивали алкоголь. Когда женщина решила продолжить пить в другом месте, муж избил ее и приковал цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по округу. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. С целью воспрепятствования мужчина избил ее, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к радиатору отопления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Когда мужчина уснул, потерпевшая позвонила дочери и сообщила о случившемся. Женщину освободил сотрудник полиции. Сейчас дело передано в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Тарко-Сале (ЯНАО) супруги распивали алкоголь. Когда женщина решила продолжить пить в другом месте, муж избил ее и приковал цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по округу. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. С целью воспрепятствования мужчина избил ее, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к радиатору отопления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Когда мужчина уснул, потерпевшая позвонила дочери и сообщила о случившемся. Женщину освободил сотрудник полиции. Сейчас дело передано в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.