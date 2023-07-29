29 июля 2023
28 июля 2023
27 июля 2023

В ЯНАО мужчина избил и приковал цепью к батарее свою жену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батарея отопления, холод, батарея, отопление
Женщину освободил сотрудник полиции Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) супруги распивали алкоголь. Когда женщина решила продолжить пить в другом месте, муж избил ее и приковал цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по округу.

«В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. С целью воспрепятствования мужчина избил ее, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к радиатору отопления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Когда мужчина уснул, потерпевшая позвонила дочери и сообщила о случившемся. Женщину освободил сотрудник полиции.

Сейчас дело передано в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) супруги распивали алкоголь. Когда женщина решила продолжить пить в другом месте, муж избил ее и приковал цепью к батарее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по округу. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. С целью воспрепятствования мужчина избил ее, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к радиатору отопления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Когда мужчина уснул, потерпевшая позвонила дочери и сообщила о случившемся. Женщину освободил сотрудник полиции. Сейчас дело передано в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...