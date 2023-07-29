В ХМАО горит почти 272 га леса

30 июля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

На тушении пожаров работают 88 сотрудников Авиалесоохраны Югры Фото: Екатерина Сычкова На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует семь лесных пожаров. Пресс-служба окружного департамента недропользования сообщает, что площадь возгорания составляет 271,9 га. «По состоянию на 09.00 30 июля в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 271,9 га. Из них четыре локализованы на площади 226,4 га», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На тушении пожаров работают 88 сотрудников Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Непрерывно производится авиапатрулирование лесов округа. Ранее URA.RU сообщало, что 29 июля в Ханты-Мансийском округе было два лесных пожара. Площадь возгорания составляла 55 га.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует семь лесных пожаров. Пресс-служба окружного департамента недропользования сообщает, что площадь возгорания составляет 271,9 га. «По состоянию на 09.00 30 июля в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 271,9 га. Из них четыре локализованы на площади 226,4 га», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На тушении пожаров работают 88 сотрудников Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Непрерывно производится авиапатрулирование лесов округа. Ранее URA.RU сообщало, что 29 июля в Ханты-Мансийском округе было два лесных пожара. Площадь возгорания составляла 55 га.