В ХМАО горит почти 272 га леса

На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует семь лесных пожаров. Пресс-служба окружного департамента недропользования сообщает, что площадь возгорания составляет 271,9 га.
«По состоянию на 09.00 30 июля в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 271,9 га. Из них четыре локализованы на площади 226,4 га», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
На тушении пожаров работают 88 сотрудников Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Непрерывно производится авиапатрулирование лесов округа.
Ранее URA.RU сообщало, что 29 июля в Ханты-Мансийском округе было два лесных пожара. Площадь возгорания составляла 55 га.
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