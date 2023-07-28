Власти ХМАО озвучили ситуацию с пожарами в регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 29 июля спасатели тушат два лесных пожара на площади 55 гектаров. По информации правительства округа в соцсети ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют.
«Сегодня 29 июля, по состоянию на 9:00, в Югре тушат два лесных пожара на площади 55 Га. Ландшафтных возгораний нет», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО.
В тушении возгораний задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника.
Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации. Данное решение связано со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе.
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