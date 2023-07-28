28 июля 2023
27 июля 2023

Власти ХМАО озвучили ситуацию с пожарами в регионе

В ХМАО на утро 29 июля действует два лесных пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Ландшафтные пожары в ХМАО на 29 июля отсутствуют Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 29 июля спасатели тушат два лесных пожара на площади 55 гектаров. По информации правительства округа в соцсети ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют.

«Сегодня 29 июля, по состоянию на 9:00, в Югре тушат два лесных пожара на площади 55 Га. Ландшафтных возгораний нет», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

В тушении возгораний задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации. Данное решение связано со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 29 июля спасатели тушат два лесных пожара на площади 55 гектаров. По информации правительства округа в соцсети ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. «Сегодня 29 июля, по состоянию на 9:00, в Югре тушат два лесных пожара на площади 55 Га. Ландшафтных возгораний нет», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. В тушении возгораний задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации. Данное решение связано со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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