Власти ХМАО озвучили ситуацию с пожарами в регионе

В ХМАО на утро 29 июля действует два лесных пожара

29 июля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Ландшафтные пожары в ХМАО на 29 июля отсутствуют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 29 июля спасатели тушат два лесных пожара на площади 55 гектаров. По информации правительства округа в соцсети ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. «Сегодня 29 июля, по состоянию на 9:00, в Югре тушат два лесных пожара на площади 55 Га. Ландшафтных возгораний нет», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. В тушении возгораний задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации. Данное решение связано со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе.

В Ханты-Мансийском автономном округе на утро 29 июля спасатели тушат два лесных пожара на площади 55 гектаров. По информации правительства округа в соцсети ландшафтные возгорания на территории округа отсутствуют. «Сегодня 29 июля, по состоянию на 9:00, в Югре тушат два лесных пожара на площади 55 Га. Ландшафтных возгораний нет», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. В тушении возгораний задействованы 53 работника Авиалесоохраны Югры. Для ликвидации возгораний используется необходимое оборудование и техника. Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации. Данное решение связано со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе.