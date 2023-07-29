В Челябинске 70-летний водитель Daewoo потерял сознание после того, как врезался в Mercedes

30 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

После аварии водитель был без сознания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Копейском шоссе столкнулись три иномарки, в результате чего пострадал один из водителей. Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. По словам очевидцев, после аварии пострадавший потерял сознание. «В 11:45 напротив дома 2Б по Копейскому шоссе произошло ДТП. Водитель Daewoo Nexia 1953 года рождения столкнулся с Mercedes, за рулем которого был мужчина 1993 года рождения. После Mercedes столкнулся с Ford Transit под управление мужчины 1983 года рождения», — рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадал водитель Daewoo Nexia. Он доставлен в больницу с травмами. Telegram-канал «Криминальный СЭТ» уточняет, что водитель после аварии был без сознания. По словам очевидцев, водитель Mercedes пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

В Челябинске на Копейском шоссе столкнулись три иномарки, в результате чего пострадал один из водителей. Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. По словам очевидцев, после аварии пострадавший потерял сознание. «В 11:45 напротив дома 2Б по Копейскому шоссе произошло ДТП. Водитель Daewoo Nexia 1953 года рождения столкнулся с Mercedes, за рулем которого был мужчина 1993 года рождения. После Mercedes столкнулся с Ford Transit под управление мужчины 1983 года рождения», — рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадал водитель Daewoo Nexia. Он доставлен в больницу с травмами. Telegram-канал «Криминальный СЭТ» уточняет, что водитель после аварии был без сознания. По словам очевидцев, водитель Mercedes пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.