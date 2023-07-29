В Тюмени утром 30 июля неизвестный разбил припаркованный Lexus. Очевидцы сообщают, что незнакомец ушел после того, как ему пригрозили полицией.
«В четыре часа утра неизвестный мужчина начал громить припаркованный во дворе одного из домов Lexus. Жители пытались утихомирить неадекватного тюменца. Но оставил иномарку в покое он только после того, как ему пригрозили вызовом полиции», — передает слова очевидцев «Наш город».
В результате у машины поврежден кузов, оторваны зеркала и разбиты все стекла. В пресс-службе управления МВД по Тюменской области журналистам издания сообщили, что от владельца машины поступило заявление. Полиция проводит проверку.
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