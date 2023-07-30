Asia Times: НАТО находится в незавидном положении в конфликте с Россией

30 июля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

США призывает дополнительных резервистов для отправки в Восточную Европу, пишет Asia Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У НАТО возникают трудности в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. «НАТО находится в очень плохом положении, чтобы поддерживать расширенный конфликт против России», — говорится в материале издания. США уже прибегают к призыву резервистов для отправки в Восточную Европу и испытывают дефицит боеприпасов. А в целом у НАТО недостаточно систем ПВО и бронетехники, заключил автор статьи. Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон высказали предположение, что если конфликт на Украине будет длиться год, то Североатлантический альянс начнет распадаться. Уилкерсон также подчеркнул, что опосредованный конфликт США с Россией влияет на экономическую ситуацию в США и постепенную потерю влияния Штатов на международной арене.

У НАТО возникают трудности в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. «НАТО находится в очень плохом положении, чтобы поддерживать расширенный конфликт против России», — говорится в материале издания. США уже прибегают к призыву резервистов для отправки в Восточную Европу и испытывают дефицит боеприпасов. А в целом у НАТО недостаточно систем ПВО и бронетехники, заключил автор статьи. Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон высказали предположение, что если конфликт на Украине будет длиться год, то Североатлантический альянс начнет распадаться. Уилкерсон также подчеркнул, что опосредованный конфликт США с Россией влияет на экономическую ситуацию в США и постепенную потерю влияния Штатов на международной арене.