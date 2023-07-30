Asia Times: НАТО находится в незавидном положении в конфликте с Россией

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
США призывает дополнительных резервистов для отправки в Восточную Европу, пишет Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У НАТО возникают трудности в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. Об этом пишет интернет-издание Asia Times.

«НАТО находится в очень плохом положении, чтобы поддерживать расширенный конфликт против России», — говорится в материале издания. США уже прибегают к призыву резервистов для отправки в Восточную Европу и испытывают дефицит боеприпасов. А в целом у НАТО недостаточно систем ПВО и бронетехники, заключил автор статьи.

Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон высказали предположение, что если конфликт на Украине будет длиться год, то Североатлантический альянс начнет распадаться. Уилкерсон также подчеркнул, что опосредованный конфликт США с Россией влияет на экономическую ситуацию в США и постепенную потерю влияния Штатов на международной арене.

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У НАТО возникают трудности в поддержании конфликта против России. Альянс испытывает недостаток в войсках и боеприпасах. Об этом пишет интернет-издание Asia Times. «НАТО находится в очень плохом положении, чтобы поддерживать расширенный конфликт против России», — говорится в материале издания. США уже прибегают к призыву резервистов для отправки в Восточную Европу и испытывают дефицит боеприпасов. А в целом у НАТО недостаточно систем ПВО и бронетехники, заключил автор статьи. Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон высказали предположение, что если конфликт на Украине будет длиться год, то Североатлантический альянс начнет распадаться. Уилкерсон также подчеркнул, что опосредованный конфликт США с Россией влияет на экономическую ситуацию в США и постепенную потерю влияния Штатов на международной арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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