В США озвучили сроки распада НАТО из-за Украины

Полковник США в отставке Уилкерсон: НАТО начнет распадаться спустя 15 месяцев конфликта на Украине

23 июля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Продолжительный конфликт на Украине может привести к распаду НАТО, уверен Лоуренс Уилкерсон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс начнет распадаться, если конфликт на Украине затянется на год. С таким предположением выступил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. «Я не думаю, что пройдет много времени [когда начнет распадаться НАТО]. Может быть, 12-15 месяцев спецоперации на Украине и мы увидим, что альянс начнет распадаться», — отметил Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground, передает argumenti.ru. Он отметил, что опосредованный конфликт США с Россией приводит к банкротству американской экономики. С течением времени Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене. Полковник подчеркнул, что по результатам опросов общественного мнения, все больше граждан в мире оказываются недовольными политикой властей. Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш предполагал, что НАТО может распасться из-за теракта на газопроводах «Северные потоки». По его мнению, это могло бы привести к выходу некоторых стран из альянса.

Североатлантический альянс начнет распадаться, если конфликт на Украине затянется на год. С таким предположением выступил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. «Я не думаю, что пройдет много времени [когда начнет распадаться НАТО]. Может быть, 12-15 месяцев спецоперации на Украине и мы увидим, что альянс начнет распадаться», — отметил Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground, передает argumenti.ru. Он отметил, что опосредованный конфликт США с Россией приводит к банкротству американской экономики. С течением времени Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене. Полковник подчеркнул, что по результатам опросов общественного мнения, все больше граждан в мире оказываются недовольными политикой властей. Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш предполагал, что НАТО может распасться из-за теракта на газопроводах «Северные потоки». По его мнению, это могло бы привести к выходу некоторых стран из альянса.