В США озвучили сроки распада НАТО из-за Украины

Североатлантический альянс начнет распадаться, если конфликт на Украине затянется на год. С таким предположением выступил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Я не думаю, что пройдет много времени [когда начнет распадаться НАТО]. Может быть, 12-15 месяцев спецоперации на Украине и мы увидим, что альянс начнет распадаться», — отметил Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground, передает argumenti.ru. Он отметил, что опосредованный конфликт США с Россией приводит к банкротству американской экономики. С течением времени Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене. Полковник подчеркнул, что по результатам опросов общественного мнения, все больше граждан в мире оказываются недовольными политикой властей.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш предполагал, что НАТО может распасться из-за теракта на газопроводах «Северные потоки». По его мнению, это могло бы привести к выходу некоторых стран из альянса.
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