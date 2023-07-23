В США озвучили сроки распада НАТО из-за Украины

Полковник США в отставке Уилкерсон: НАТО начнет распадаться спустя 15 месяцев конфликта на Украине
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Продолжительный конфликт на Украине может привести к распаду НАТО, уверен Лоуренс Уилкерсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс начнет распадаться, если конфликт на Украине затянется на год. С таким предположением выступил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я не думаю, что пройдет много времени [когда начнет распадаться НАТО]. Может быть, 12-15 месяцев спецоперации на Украине и мы увидим, что альянс начнет распадаться», — отметил Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground, передает argumenti.ru. Он отметил, что опосредованный конфликт США с Россией приводит к банкротству американской экономики. С течением времени Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене. Полковник подчеркнул, что по результатам опросов общественного мнения, все больше граждан в мире оказываются недовольными политикой властей.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш предполагал, что НАТО может распасться из-за теракта на газопроводах «Северные потоки». По его мнению, это могло бы привести к выходу некоторых стран из альянса.

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Североатлантический альянс начнет распадаться, если конфликт на Украине затянется на год. С таким предположением выступил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. «Я не думаю, что пройдет много времени [когда начнет распадаться НАТО]. Может быть, 12-15 месяцев спецоперации на Украине и мы увидим, что альянс начнет распадаться», — отметил Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground, передает argumenti.ru. Он отметил, что опосредованный конфликт США с Россией приводит к банкротству американской экономики. С течением времени Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене. Полковник подчеркнул, что по результатам опросов общественного мнения, все больше граждан в мире оказываются недовольными политикой властей. Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш предполагал, что НАТО может распасться из-за теракта на газопроводах «Северные потоки». По его мнению, это могло бы привести к выходу некоторых стран из альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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