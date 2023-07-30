В Госдуме нашли способ обезопасить москвичей от беспилотников

В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Об этом рассказал в своем telegram-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. Необходимо разработать рекомендации, чтобы люди следовали советам компетентных экспертов. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД для отслеживания беспилотников», — написал Даванков в посте.
По словам Даванкова, все три шага предлагается проработать с комитетом Госдумы по обороне. Вице-спикер Госдумы добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов.
В ночь на 30 июля Киев атаковал беспилотниками территорию делового центра «Москва-сити». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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